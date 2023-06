Paola Turbay explicó por qué renunció a sus productos para la piel: “Perdí mucho dinero″

La actriz de la popular novela Ana de Nadie, Paola Turbay, dio a conocer hace poco las razones por las cuales decidió dejar de lado su negocio de productos para la piel. Los detalles los dio durante una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

Se refirió a 24/7, una marca de productos cosméticos. Entre otras cosas, sostuvo que tuvo problemas con las personas con las que estaba trabajando.

“Hace un año y dos meses aproximadamente me pegué un ‘totazo’ por la mala fe de la gente”, empezó contando la modelo y actriz, quien se encontraba en un evento de ropa. “Uno por confiado, por creer en las personas, nada, me dio una desilusión y una sorpresa grandísima por estas irregularidades”, añadió.

Aseguró que, sin embargo, consideraba que 24/7 era una gran marca, pues había sido un proyecto “muy lindo” que ayudó a “mejorar la autoestima” de mucha gente que consumía sus productos.

“Mucho dinero perdí, mucho dinero, y mucho tiempo. Entonces es una lástima”, se lamentó la actriz. Además, manifestó que prefería no dar más detalles sobre el tema para evitar entrar en controversias.

Sostuvo que le dolió “ver que había que darle fin porque estás trabajando con gente que no es confiable, que te decepciona y que además hace cosas que están mal hechas, por no utilizar otros términos, porque todo lo que uno diga puede ser utilizado en su contra”.

También señaló que quienes la “decepcionaron” ya habrían operado de la misma forma con otras personas. “Además, (me di cuenta) de que no he sido la única víctima de estos personajes, sino que ya ha habido otros. Da rabia como saber que uno cayó en malas manos“, comentó Turbay.

Paola Turbay es una de las protagonistas de la telenovela Ana de Nadie. - Foto: Tomada de Instagram @canalrcn

Luego, sostuvo que les dedicó mucho tiempo a los productos para la piel, pero advirtió que dentro de sus planes no está volver a lanzar nuevas marcas.

“Estoy en un momento en el que no quiero estar estresada, no quiero complicarme la vida. Me quiero dedicar a lo que más me apasiona que es la actuación”, sentenció la actriz.

Paola Turbay señaló que quiere seguir dedicándose a la actuación. - Foto: Instagram: @paolaturbay

En efecto, tras el lanzamiento de la exitosa novela Ana de Nadie, Turbay ha estado muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, con los cuales comparte a diario historias y publicaciones que dan cuenta de su cotidianidad.

La actriz fue víctima de una estafa y lo contó todo en sus redes

Esta misma semana, Paola Turbay fue noticia a raíz de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, pues denunció una estafa de la que fue víctima.

“Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo”, empezó diciendo la reconocida actriz, quien también es recordada por su éxito como reina de belleza.

Según explicó, quería comprar unas prendas y encontró una página de Instagram que contaba con más de 10.000 seguidores, por lo cual consideró que se trataba de una marca confiable. “Le envío la cuenta a una persona para que me ayude y ella los contacta por WhatsApp”, relató Turbay. Poco después decidieron seguir con la transacción.

“El domingo en la noche hicimos la compra y la transferencia, y el lunes no volvieron aparecer. Hoy tampoco respondieron mensajes ni llamadas. Nos dio por buscar este número por True Caller (una página que brinda información acerca del número telefónico de las personas) y dice que son estafadores de uniformes, claramente son estafadores”, agregó.

Paola Turbay les pidió a sus seguidores tener cuidado con los estafadores de redes sociales. - Foto: RCN

Fue entonces cuando se alarmaron. “O nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria”, dijo la actriz en el video.

Por último, les hizo un llamado a sus seguidores para que denuncien este tipo de páginas, pues pueden evitar que más víctimas caigan.