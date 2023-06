“Piensan que uno va a quemar el canal”: Julián Román reveló si lo vetaron de la TV nacional

No cabe duda de que Julián Román es uno de los artistas más reconocidos de Colombia, puesto que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales. Sin embargo, siempre ha existido la duda sobre si los canales tradicionales lo vetaron por sindicalista.

Con respecto a este tema, el bogotano rompió el silencio hace poco en el podcast ‘Por la ventana’ y aseguró que al principio sí había mucho temor por parte de las productoras. Asimismo, recordó que él fue uno de los líderes para crear la agremiación de actores.

Julián Román es uno de los actores más reconocidos de Colombia - Foto: Instagram: @julianroman1

El protagonista de Los Reyes (Canal RCN) recalcó -en el espacio digital- que gracias al sindicato lograron la Ley del actor, la cual defiende los derechos de los artistas como trabajadores en Colombia.

“Pertenezco al sindicato. Antes, sin el sindicato, grabábamos domingos, festivos y no nos pagaban bien. Con el sindicato se lograron otras jornadas, se negociaron los festivos. Los domingos ya no se trabajan”, precisó.

Pese a la fama que se ganó por liderar la agremiación, el reconocido actor puntualizó que actualmente no se siente vetado por ningún canal de televisión. Incluso, aseguró que las últimas producciones en las que ha trabajo se han visto sin problema en el país.

“Al principio, hubo miedo porque acá en Colombia al hablar de sindicato la gente piensa que uno es de izquierda, que va a quemar el canal”, manifestó inicialmente Román en el podcast.

Julián Román lideró el sindicato de actores - Foto: Captura video Instagram, @julianroman1

El bogotano dice que no se siente vetado - Foto: Instagram: Julián Román

Luego, enfatizó: “En este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto en Colombia. Yo no he parado de camellar. Las producciones que he hecho se han visto en los canales de acá sin problema”.

El bogotano reiteró, finalmente, que gracias al sindicato han conseguido varios beneficios, como que les paguen una suma de dinero a los actores por la repetición de las series en las que han salido.

“El sindicato nace cuando hicimos la sociedad de gestión, le llega a uno plata por la emisión de un producto. Por ejemplo, 600.000 pesos por la repetición de una serie. Ya llevamos 7 años con el sindicato, tenemos acuerdos con los canales y logramos la Ley del actor”, sentenció.

Julián Román firmó carta dirigida al presidente Petro

Cabe recordar que hace unos días cerca de mil personalidades, que hacen parte de la industria de la cultura en Colombia, le escribieron una sentida carta al presidente Gustavo Petro para que cumpla lo que prometió durante la campaña electoral.

La misiva enlista algunos de los problemas que tiene actualmente ese sector, como la marcada ausencia de políticas frente al manejo del patrimonio material, la pérdida de la infraestructura cultural y las pocas garantías laborales, entre otras.

“Tenemos certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del Gobierno. Ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo, para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos”, decía el documento.

Los tres artistas firmaron la carta - Foto: Instagram @adrianalucia

Representantes del sector cultural esperan que el presidente les cumpla - Foto: Instagram @gustavopetrourrego - @julianroman1 - @santialarconu - @adrianalucia - @fitmargaritarosa

Entre los firmantes estaban: Margarita Rosa de Francisco, Julián Román y Santiago Alarcón, así como otros miembros muy representativos de esa industria, como Jesús Abad Colorado, Cony Camelo, Ernesto Benjumea, Fabio Rubiano, Lucía González, Felipe Aljure, Yolanda Reyes, César López, Andrea Echeverry, Pilar Quintana, Claudia Morales, Henry Arteaga y Apichatpong Weerasethakul.