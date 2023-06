Julian Román lanzó fuerte ‘pulla’ a Agmeth Escaf por haberse lanzado a la política: “¡Qué preparación!”

Julián Román, un viejo conocido en la televisión colombiana, cuestionó a las celebridades de la farándula que deciden incursionar en la política.

En conversación con el podcast Por la ventana, en cabeza del comediante Camilo Díaz, se refirió a sus proyectos personales, el activismo en redes sociales durante el estallido social de 2021 y la ‘Ley del actor’ que impulsó en el Congreso de la República.

“Lo que sí me parece gravísimo es ver colegas en la política”, comentó el actor (minuto 14 del video), luego de referirse a su activismo en Twitter.

De inmediato, quienes conversaban con él, le preguntaron: “¿Cómo Agmeth Escaf?”, a lo que respondió: “Sí, mari**, ¡Qué preparación!”.

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara - Foto: guillermo torres reina-semana

Román, de hecho, agregó que si él aprendió términos políticos fue por el lobby que tuvo que hacer cuatro años atrás para que le prestaran atención a la ‘Ley del actor’ y confesó las peticiones que algunos senadores le realizaron para escucharlo.

“A mí me dicen una UTL... Yo aprendí esos términos porque me tocó impulsar la Ley del actor e hice lobby cuatro años en el Senado. Un man de esos me dijo: ‘Yo tengo un cumpleaños, necesito que me lleve unos amigos para que la gente esté divertida’”, contó.

“Una vez me preguntan ¿cuál fue el mejor senador que usted vio? Uribe, era el único senador sentado con cuadernito escuchando a todo mundo. Todos comiendo, todos durmiendo. Por eso Uribe sabe lo que sabe y habla de todos los temas”, agregó.

Qué dice la carta dirigida al presidente Petro

Dos semanas atrás, Julián Román y miles de artistas firmaron una carta que enviaron al presidente Petro para que le dé prioridad a las políticas en torno a la cultura, pero aún están a la falta de respuestas concretas de su Gobierno.

Los artistas dicen que apoyan la agenda reformista del Gobierno, pero expresan también sus pesares. “Estamos pidiéndole la oportunidad que nunca hemos tenido de construir colaborativamente con el primer gobierno progresista de Colombia una política de Estado en el tema cultural que represente la pluralidad de nuestro país y signifique un desarrollo en las subjetividades ciudadanas con miras a la paz y el cambio. Tenemos certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del Gobierno. Ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo, para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos”, señalaron.

Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía y Julián Román firmaron la misiva. - Foto: Guillermo Torres / Karen Salamanca / Alexandra Ruiz

El documento enlistó algunos de los problemas que tiene actualmente la industria, por ejemplo, una ausencia de políticas frente al manejo del patrimonio material, una pérdida de la infraestructura cultural y pocas garantías laborales.

La solicitud de la carta fue organizar una reunión entre el presidente y los representantes de la industria cultural para ratificar lo propuesto en la campaña. Además, exigieron el nombramiento de un ministro o ministra en funciones, dado que desde la salida de Patricia Ariza, Jorge Zorro ha asumido ese cargo como encargado.

Adriana Lucía y Santiago Alarcón se sumaron a Julián Román y también firmaron el documento. - Foto: Instagram @adrianalucia

Los artistas recordaron que ningún cambio es duradero, si no cambian las políticas culturales del país. “Por eso no entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades”, sostuvieron

“Gente de la cultura de toda Iberoamérica observa con expectativa cuál será la apuesta cultural del primer gobierno progresista de Colombia sin entender por qué lo que se avizoraba como una propuesta que inspiraría a otros países y agendas culturales del continente, hoy parece una apuesta perdida”, agregaron.

Entre quienes firmaron la misiva, sobresalen: Jesús Abad Colorado, Adriana Lucía, Ernesto Benjumea, Fabio Rubiano, Lucía González, Felipe Aljure, Yolanda Reyes, César López, Andrea Echeverry, Pilar Quintana, Claudia Morales, Henry Arteaga, Apichatpong Weerasethakul, entre miles de artistas más.