VIDEO: La primera imagen de Karol G en el universo Barbie con su nueva canción ‘Watiti’

Ya se puede escuchar en las plataformas digitales como Spotify la nueva canción de la paisa Karol G, Watiti, que hace parte de la banda sonora de la película Barbie, una de las cintas más esperadas de 2023 y que en su soundtrack no solo aparece la colombiana junto al panameño Aldo Ranks, también están luminarias como Dua Lipa, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Ice Spice, Lizzo, Nicky Minaj, entre otros artistas.

Watiti es este reguetón de “viaje guardia” que ya está sonando alrededor del mundo gracia a la campaña de expectativa que le ha hecho la película, pues días atrás publicaron en la cuenta oficial de la banda sonora de la cinta un video del detrás de cámara de la que sería una de las escenas más icónicas del filme, donde Margot Robbie y Ryan Gosling están patinando con los legendarios patines amarillos de Barbie por una de las playas de California.

Mientras los nominados al Óscar interpretan de una forma admirable a Barbie y a Ken, de fondo está sonando este nuevo sencillo de la colombiana y el panameño, que fue el segundo sencillo que la producción de la cinta decidió lanzar, luego de la canción oficial de la película interpretada por Dua Lipa, Dance The Night, que sonará en la escena del baile nocturno que muestra a la mayoría de habitantes de Barbieland.

Foto: Instagram @barbiethemovie.

En el clip donde ya se promociona el link donde los usuarios pueden escuchar completa a Watiti, aparece la colombiana transformada como una Barbie más, usando una peluca rosada muy parecida al tono que actualmente está usando la paisa, pero esta vez con mucho más volumen y con una balaca setentera tal y como la ha usado esta legendaria muñeca alrededor de varias décadas.

Además, otro de los guiños que integra a Karol G en el universo Barbie es que supuestamente está usando los patines mencionados anteriormente, relacionando el sencillo con la escena donde se escuchará cuando el filme ya esté en los teatros de todo el mundo, teniendo por fecha de estreno el próximo 21 de julio.

Foto: Instagram @barbiethemovie.

Otra de las sorpresas de este video en el que Karol G hace su entrada triunfal a Barbieland, tal como lo hizo Dua Lipa, es que la misma Margot Robbie inmersa en su rol de Barbie, saluda a la cantante como si ella hiciera parte de la película y las dos se conocieran de siempre, siendo un momento icónico para la cantante, quien cada vez se adentra más en el universo de Hollywood explorando más dotes artísticas más allá de la música.

Cabe recordar que la cantante está próxima a empezar el recorrido de promoción de la serie Griselda, producida por Netflix y donde la paisa hace uno de los personajes secundarios en una trama basada en la vida de Griselda Blanco, también conocida como “la madrina de la cocaína”, una narcotraficante que trabajaba de la mano con Pablo Escobar.

Esta serie estará protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara, quien no solo estará acompañada por Karol, sino por un elenco latino de primera donde se encuentran Christian Tappan, Diego Trujillo, Julieth Restrepo, Paulina Dávila, José Zúñiga y muchos más.

Foto: Instagram @karolg.

Por el momento Karol G no ha publicado más información sobre su canción o un posible video que haya para seguir promocionándolo. Ahora, la paisa sí ha expresado anteriormente su agradecimiento y emoción por hacer parte de esta producción dirigida por Greta Gerwig, dejando claro que siempre soñó con participar en este tipo de proyectos con el reguetón que solo ella sabe hacer en compañía de su productor de cabecera, Ovy On The Drumbs, quien también es el artífice de exitazos como Provenza, Gatúbela, Cairo, TQG y casi todo el más reciente álbum de la antioqueña, Mañana será bonito.