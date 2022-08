El artista urbano dio unas palabras sobre su colega y afirma que la relación laboral no terminó mal.

Reykon rompe el silencio y cuenta por qué ya no se habla con Karol G

Reykon es uno de los talentos colombianos que marcó una huella relevante en el reguetón, luego de convertirse en una de las voces más sonadas del género en las principales plataformas y medios del país. Su fama llegó con el estreno de distintas canciones como ‘Imaginándote’, ‘Secretos’ y ‘301′.

Pese a una brecha que experimentó el artista por los excesos que tuvo, actualmente decidió retomar su carrera y mostrar el potencial que lleva en su interior con estos sonidos.

Recientemente, Reykon, conocido en el género urbano como El Líder, concedió una entrevista a Infobae Colombia donde quiso hablar sobre su carrera artística y la trayectoria que ha construido a lo largo del tiempo en la industria musical. En este diálogo presentó su reciente lanzamiento, llamado Perro fiel, el cual le da un fresco a los sonidos que siempre manejó.

En la charla que sostuvo con el medio, el cantante fue interrogado sobre una duda que surgió entre sus fieles fanáticos de redes sociales desde hace varios años. Se trata de la relación profesional que llevó con Karol G, quien trabajó con él haciendo los coros de sus temas musicales.

En aquel momento se especuló que la relación entre ambos había terminado bastante mal, por lo que ya no se hablaban y no tenían contacto alguno. El paisa no tuvo problema en responder la pregunta sobre este tema y desmentir que tienen algún tipo de lío personal.

“La relación no terminó mal. Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó”, expresó Reykon, dejando claro que no sentía que su colega le debiera algo al respecto por ahora ser una de las estrellas más famosas de Colombia en el mundo.

En este espacio, el intérprete de La santa mencionó por qué ya no se hablaba con la creadora de Bichota, enfatizando en que varias personas son pasajeras en la vida y hay otras que sí se quedan para siempre.

“Simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras que no. De hecho, si el día de mañana me la encuentro, la saludo y ya, normal”, agregó a sus declaraciones.

Sin embargo, a pesar de estas palabras que concedió el reguetonero al medio sobre la artista urbana, es importante recordar que Karol G en el pasado, exactamente en 2020, habló sobre la ruptura laboral que tuvo con su colega y el inesperado resultado que surgió entre ellos.

“Yo dije que ‘301′ era la primera canción para yo despegar y él iba a seguir trabajando conmigo como mi mentor, pero de un momento a otro ellos (el equipo de Reykon) no me volvieron a llamar”, indicó la colombiana, tras recordar sus inicios en la industria.

Una vez se habló de este tema, el cantante de reguetón brindó entrevistas y declaraciones, donde expresó que “dudaba” mucho que se lograra de nuevo un acercamiento con la paisa, debido a situaciones que ocurrieron y que les impediría acercarse profesionalmente como en el pasado.

Karol G, una estrella mundial

La Bichota, que despertó todo tipo de reacciones con su unión con Anahí en México, ha logrado catapultarse a la fama internacional con el trabajo que realiza en el género urbano desde hace varios años. Su paso por distintos escenarios la llevó a brillar y robarse los elogios de diferentes públicos alrededor del mundo.

Con el reciente show que dio en Coachella 2022, las constantes colaboraciones que desarrolla con celebridades como Becky G, Ozuna, J Balvin, Nicki Minaj, Anuel AA y Dj Tiësto, y los temas que lanza a la industria, la colombiana marcó una huella en la memoria de millones de personas, quienes disfrutan y cantan cada una de sus letras.

Su reciente aparición en Tomorrowland 2022, festival de música electrónica más famoso del mundo, la llevó a recibir aplausos y elogios de los fieles amantes de la escena artística. Su toque latino conquistó a los asistentes de esta nueva edición, dando un poco del sabor colombiano que lleva en la sangre.