Ricardo Quevedo dijo que Maluma “lo confunde” y él le respondió

Ricardo Quevedo se convirtió en uno de los comediantes más reconocidos de la industria nacional, debido al amplio recorrido que tiene con el humor y el sarcasmo. El colombiano, famoso en redes sociales como ‘Cejas pobladas’, conquistó al público con sus ocurrencias y rutinas graciosas, donde hablaba de situaciones de la vida cotidiana.

La celebridad marcó una huella con su paso por ‘Comediantes de la noche’, donde compartió escenario con famosos como Alejandro Riaño, Diego Mateus, Diego Camargo, Alejandra Azcárate e Iván Marín.

Recientemente, Quevedo se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales luego de compartir un particular video de un Stand Up Comedy, donde habló, entre risas, de Maluma y las ‘confusiones’ que le generaba por el artista famoso que era. El comediante utilizó su estilo para responder una serie de preguntas, las cuales generaron todo tipo de reacciones en el público.

De acuerdo con lo que quedó grabado en un clip que subió el colombiano a su cuenta oficial de Instagram, durante este show se realizó una popular dinámica en la que Ricardo debía elegir con quién se casaría, con quién se acostaría y a quién ‘cascaría’. Sin pensarlo dos veces, el humorista reaccionó y ubicó al ‘Pretty Boy’ en las tres casillas.

El famoso comediante aseguró que se casaría con Maluma porque le parece camellador, tiene buenas amistades, tiene dinero e incluso posee un lujoso avión. Esta decisión la tomó como conveniencia para su futuro, teniendo en cuenta las personas y lugares con las que se relaciona el cantante urbano.

“Yo me casaría con Maluma, yo sé que todos los hombres de acá están de acuerdo conmigo (…) Es muy bonito, camellador, tiene buenas amistades como Madonna y JLo”, dijo el famoso.

En el segundo ítem, ‘Cejas Pobladas’ mencionó que se acostaría con el reguetonero, ya que él es muy fiel en sus relaciones y seguiría la misma línea en este caso.

“Me acostaría con Maluma porque yo soy fiel, si me casé con el man… ¿con quién le pone uno los cachos a Maluma? Si me caso con él, me acuesto con él”, respondió Quevedo, indicando que creía que el paisa era buen amante.

Por último, para finalizar la actividad, el humorista mencionó que golpearía al cantante mundial por ponerlo a dudar de su sexualidad. Entre risas soltó comentarios divertidos y particulares.

“Yo le cascaría a Maluma por mi masculinidad frágil y hacerme dudar de mi heterosexualidad. Me lo comería y le cascaría”, agregó.

En medio del auge que tuvo este video, Ricardo Quevedo siguió con sus bromas y compartió en redes sociales, específicamente en Twitter, que Maluma le había contestado a la publicación que hizo, por lo que “se mojó”.

Maluma me contestó en el video que puse anoche en instragam y pues nada, me mojé. — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) August 17, 2022

El nuevo emprendimiento de Maluma

El cantante de música urbana, Maluma, inició una nueva etapa en su carrera profesional incursionando como empresario en Nueva York, Estados Unidos, al lanzar su propia marca de mezcal Contraluz, aunque las tarimas y los conciertos siguen siendo prioridad del artista.

Con 28 años de edad, Juan Luis Londoño, nombre real de Maluma, realizó un lanzamiento por todo lo alto y así fue literalmente, ya que el cantante de música urbana convocó a los medios locales en un rascacielos de la ciudad de Manhattan para dar a conocer que él es el copropietario de este mezcal.

En este sentido, el colombiano dijo que el nombre de este trago, Contraluz, refleja de algún modo quien dice ser él mismo detrás de un escenario: “Un soñador que se levanta todos los días a sacar a su familia adelante”, aseveró.

Dicho esto, el cantante expresó que se siente bien porque su carrera musical lo haya catapultado a esta etapa de empresario.

“Me parece bonito que la gente conozca mi carrera musical, pero que también me conozca más atrás: quién es el empresario, cuáles son los proyectos que hay aparte de mi música”, dijo Maluma, quien agregó junto a la nueva marca de trago, tiene un criadero de caballos y una línea de ropa.