Roger Waters vuelve a Colombia en su gira de despedida: conozca lugar y fecha del concierto

Hace pocas horas anunciaron tres nuevas fechas de la gira de despedida que está realizando el legendario Roger Waters, conocido por ser uno de los músicos y compositores británicos más afamados de la historia, además de ser uno de los fundadores de la mítica banda de rock Pink Floyd.

Waters ha estado usando sus redes sociales para mostrar los mejores momentos de sus shows que en este momento se llevan a cabo en Europa, enmarcados en su tour llamado This Is Not A Drill, que sería el último que haría en su larga y muy exitosa carrera como artista, que primero inició con la banda británica y luego siguió en solitario manteniendo viva la llama del rock ochentero.

El último trimestre del año está reservado en la agenda de Waters para que ruede por todo Latinoamérica, empezando el 24 en Brasilia y rodando por otras cinco ciudades cariocas como Río de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte y Sau Paulo. Luego el británico desciende más al sur para cantar en Montevideo, Uruguay, el próximo 17 de noviembre, y finalmente llegará a Buenos Aires, Argentina, para tener dos fechas en dicha capital, los días 21 y 22 del mismo mes.

Chile es la siguiente parada del rockero, específicamente en Santiago, donde también hará dos presentaciones, para luego subir a Lima, Perú, el 29 de noviembre y finalmente dará un salto a Centroamérica para cantar en San José de Costa rica el 2 de diciembre.

El turno de Colombia será el próximo martes 5 de diciembre en Bogotá, donde Roger interpretará canciones tan legendarias como The Wall, The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here y Animals, que han puesto a cantar y hasta bailar a millones de amantes del rock alrededor del globo terráqueo. Este show se dará en el Coliseo Live y desde ya se está preparando todo para la venta de boleterías a través de Taquilla Live, cuya preventa con el grupo Aval irá desde el 31 de mayo hasta el 1 de junio.

Finalmente, la última fecha confirmada en Latinoamérica para el actual tour de Waters es en Quito, Ecuador, cinco días después de su performance en la capital colombiana, a la que se espera asistan miles de fanáticos y haga lleno total, como lo hizo en su último concierto en tierras cafeteras.

La última vez que Roger pisó suelo colombiano fue en noviembre edl 2018. Antes de que iniciara su concierto, el británico entregó una experiencia inmersiva, atmosférica, poderosamente emotiva, visualmente sublime y musicalmente espectacular. En ese momento abrazó la causa urgente de la educación y marcó un antes y un después en Bogotá. “Se esperaba mucho, pero fue mejor de lo esperado. Es difícil saber si se verá algo parecido de nuevo… Ojalá sea el caso”, se reseñó en este medio en su momento días después del performance.

Además de su gran talento como cantante y músico, el británico también es conocido por sus declaraciones polémicas que tienen que ver con la política internacional. En varias ocasiones se ha referido hacia políticos colombianos y en 2019 le mostró su apoyo al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, quien actualmente es el mandatario de Colombia.

“Me uno al pueblo colombiano, a los movimientos de solidaridad internacional y a los activistas por la democracia y los derechos humanos para exigir el fin de la violencia política, que cobra vidas cada día y que hace que estas elecciones en Colombia sean una burla”, indicó inicialmente a través de un video.

Luego, agregó: “Que la voz del pueblo colombiano sea escuchada y respetada en estas elecciones. Que la voz del pueblo pueda dar un paso a un nuevo amanecer que refleje las necesidades y deseos de todos, y no de la élite gobernante corrupta. Con amor, su hermano, Roger Waters”.