Miley Cyrus revela los motivos por los que no quiere hacer una gira mundial y volver a los escenarios

El regreso de la cantante estadounidense Miley Cyrus a la música fue sin duda todo un éxito. La canción de Flowers revolucionó a todo el mundo y el disco causó una gran expectación por una posible gira mundial. Pero, al parecer, por el momento, los seguidores deberán esperar un poco para poder ver a la celebridad de nuevo en los escenarios.

Así lo ha confesado la propia artista durante su entrevista con la revista Vogue en su edición británica, reseñada por Europa Press, donde confesó que sigue sin terminar de verse en el papel de estrella mundial.

“Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. ¿No hay conexión? No hay seguridad. Además tampoco es natural. Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola”, resaltó la celebridad en diálogo con la revista.

La norteamericana disfruta su regreso a la música. (Photo by: Vijat Mohindra/NBC via Getty Images) - Foto: Vijat Mohindra/NBC via Getty Ima

Con estas palabras, Miley ha dejado claro que desde hace años ya se planteaba no volver a actuar, y es que es verdad que desde ‘Bangerz Tour’ no hace un tour completo por los cinco continentes, aunque siempre ha ofrecido conciertos.

“Después del último concierto de mi último tour, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?” , recalcó.

Volvió a hablar de Liam Hemsworth

Además, en relación a si la canción de Flowers se refiere específicamente a su historia de amor con Liam Hemsworth, la cantante también ha respondido que no desea que toda su música sea directamente relacionada con su ex pareja. Prefiere ver su trabajo como el de un novelista que se inspira en su vida real, en lugar de centrarse exclusivamente en su relación pasada.

“No borraría mi historia ni quiero borrarla. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante”, señaló la norteamericana.

El actor tomaría acciones contra la cantante por el tema que lanzó semanas atrás. - Foto: Fotograma YouTube Miley Cyrus - 'Flowers' - Instagram @liamhemsworth

Una historia de amor que la artista parece no querer olvidar, tal y como lo aseguró en diálogo con la revista Vogue edición británica, según reseñó Nueva Mujer, donde manifestó que, “no borraría mi historia ni querría que se borrara”.

Miley y Liam tienen una historia de varios años, justo después de conocerse cuando realizaban Los Juegos del Hambre, en 2010. Dos años después, se comprometieron, pero finalmente, la relación no fluyó y, un año después, decidieron ponerle fin a su compromiso.

En 2016, la llama del amor revivió, tanto así que tomaron la decisión de vivir juntos, hasta que, en 2018 se casaron. Pero, ocho meses después de darse el “sí, acepto”, en agosto de 2019, pusieron fin a su matrimonio y en 2020 legalizaron su divorcio por “diferencias irreconciliables”, insinuó Nueva Mujer.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus en la premiere de "Avengers: Endgame" - Foto: FilmMagic

Pese a los constantes rumores de infidelidad, la cantante norteamericana en más de una oportunidad desmintió las especulaciones, y de hecho, ha llegado a admitir que “siempre amaría a Liam”.

Lo cierto es que, hoy en día, Hemsworth ya hace parte de su pasado; incluso, Cyrus en su presente tiene nueva pareja. Se trata de Maxx Morando, baterista de la banda Liily.

Pero, no todos recibieron con agrado la canción Flowers. Distintos medios aseguraron, semanas atrás, que Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, tomaría acciones legales en contra de su ex por supuestos daños causados a su imagen con esta canción.

De acuerdo con lo mencionado por el diario catalán La Vanguardia, citando medios estadounidenses, el famoso actor habría decidido demandar a la cantante por difamación. El artista optó por el escenario legal, luego de que, supuestamente, su papel en la serie The Witcher estuviera en la cuerda floja.

Un documento se filtró y plasmó la queja de Hemsworth, quien aseguraba que con el lanzamiento de Flowers se habría visto afectada su imagen en los medios y en la escena artística, pues la canción lo describe como celoso, manipulador y hasta agresivo. Dicho proceso se realizaría por los “daños” que sufrió la expareja de Cyrus, quien recibió reacciones negativas en su contra tras conocerse la producción.