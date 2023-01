Romance confirmado: Brad Pitt e Inés de Ramón toman el sol en su viaje a Los Cabos

Brad Pitt e Inés de Ramón comienzan el año dando una alegría a sus seguidores. Este martes, en las fotos obtenidas por Page Six, se puede ver al cincelado ganador del Oscar y a su preciosa novia disfrutando de un relajante día de Año Nuevo en la piscina durante una romántica escapada a Los Cabos, Baja California, México.

La nueva pareja se puso el bañador y ambos se sentaron uno al lado del otro en unas sillas de descanso opuestas, con ella en topples, renunciando por completo a la parte superior del bikini y exhibiendo su busto.

El famoso actor, que cumplió 59 años el mes pasado, lució sus marcados abdominales y sus numerosos tatuajes con un bañador verde azulado, que combinó con una cadena dorada al cuello y gafas de sol de aviador en la cara, una pinta ideal para disfrutar del sol y el verano.

Brad Pitt, con su cabellera rubia característica de la estrella de ‘Babylon’ ondeaba suavemente al viento mientras leía lo que parecía ser un guion que estaba una gran carpeta negra.

De Ramón, por su parte, solo llevaba un pareo azul estampado y mostraba su espalda desnuda mientras se abrazaba las rodillas contra el pecho y conversaba de vez en cuando con su atractivo acompañante.

La morena, quien apenas tiene 32 años, también lució unas elegantes gafas de sol, que le quedaban perfecta para la escena en la que compartía con Brad Pitt.

Shirtless Brad Pitt sunbathes with topless Ines de Ramon on Cabo trip https://t.co/ZZFn8LHvve pic.twitter.com/FhEXt0PQuz — Page Six (@PageSix) January 3, 2023

Por su parte, Pitt y de Ramón parecen ir en serio, ya que han sido vistos juntos en numerosas ocasiones en los últimos dos meses.

Cabe recordar que la pareja desató por primera vez los rumores de noviazgo en noviembre, tras asistir a un concierto de Bono en Los Ángeles, donde los paparazzi les pillaron cogidos de la mano.

Al parecer, los dos llegaron juntos al recinto antes de reunirse con Cindy Crawford, Rande Gerber y Sean Penn.

Asimismo, al mes siguiente, Pitt fue visto dándose besos con de Ramon en la fiesta posterior al estreno de ‘Babylon’.

Ahora bien, una fuente cercana a la vicepresidenta de la joyería Anita Ko dijo a la revista People en ese momento que el actor estaba “claramente muy interesado en de Ramón, dado que la llevó a su estreno”.

Tiempo después, aunque no mucho, el dúo celebró el cumpleaños de la estrella de ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ en el mismo famoso barrio de Hollywood, en Los Ángeles, donde fueron fotografiados saliendo de un carro antes de dirigirse a su fiesta.

En ese momento, una fuente dijo a Us Weekly que los dos no estaban “saliendo oficialmente”. Sin embargo, otra persona reveló que Pitt estaba “enamorado” de la nutricionista certificada y que “no esperaba encontrar a alguien tan extraordinario.”

Cabe recordar que Pitt estuvo casado con la actriz, Jennifer Aniston, entre 2000 a 2005, antes de dar el “sí, quiero” a Angelina Jolie, con quien comparte seis hijos, en 2014.

Desde su separación, los polémicos ex han estado envueltos en una larga batalla de divorcio desde 2019. Más recientemente, la estrella de “Inglourious Basterds” fue vinculada románticamente con Emily Ratajkowski.

En cuanto a de Ramón, ella y el actor de ‘Vampire Diaries’, Paul Wesley, se separaron después de tres años de matrimonio en la primavera de 2022.