Bernie Madoff se declaró culpable de su esquema Ponzi para evitar ser asesinado por la mafia rusa, revela nuevo documental de Netflix

Este miércoles Netflix estrena el que desde ya es catalogado como uno de los documentales más polémicos de esta plataforma: Madoff: El monstruo de Wall Street, que destapa la verdad sobre el esquema Ponzi de Bernie Madoff, por el que estafó a decenas de inversionistas por un valor que ronda los 64.000 millones de dólares.

El ya fallecido Madoff se ganó para siempre un lugar en la historia al ser el cerebro del mayor fraude de esas características, con el que destrozó la vida de incontables inversores independientes que confiaron en el reputado estadista de Wall Street.

Una de las mayores revelaciones de esta producción fue dada a conocer por el diario Daily Mail. Según este medio británico, Bernie Madoff se declaró culpable de su esquema Ponzi multimillonario y recibió una sentencia de prisión de 150 años para evitar ser asesinado por la mafia, un detalle hasta ahora desconocido en este escándalo.

De acuerdo con varias fuentes recogidas por el documental, Madoff gestionó “una parte significativa” del dinero en efectivo perteneciente a organizaciones criminales internacionales antes de quedar expuesto como un fraude tras la crisis financiera de 2008.

Netflix tuvo acceso a las grabaciones que las autoridades hicieron en la cárcel como parte de su investigación de la estafa de Madoff. - Foto: Cortesía Netflix

Es que entre las víctimas de Madoff se encontraban oligarcas rusos. De hecho, durante mucho tiempo han circulado versiones de que las organizaciones criminales rusas también eran inversores en Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC.

Incluso, mientras estaba en prisión, se hizo amigo del jefe de la familia criminal Colombo de la ciudad de Nueva York, Carmine John Perisco Jr., quien cumplía condena en el mismo penal.

En Madoff: El monstruo de Wall Street el documentalista Joe Berlinger sugiere que Madoff —quien murió en 2012 a los 82 años en su celda, por causas naturales, después de pasar 11 entre las rejas—, se mostró tan dispuesto a ir a prisión no como una manera de arrepentimiento, sino para evitar ser ejecutado por la mafia que lo acusaba de robar su dinero. La declaración de culpabilidad fue un “acto egoísta para mantenerse con vida”, le dijo Berlinger al diario estadounidense The New York Post.

Como se recordará, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Manhattan, en el año 2009, Madoff se declaró culpable de su esquema Ponzi. De esta manera, evitó ir a juicio o buscar un acuerdo de culpabilidad.

Y aunque en el momento de su declaración de culpabilidad, Madoff habló de las personas a las que lastimó con la puesta en marcha de su esquema de fraude, Berlinger dijo que el empresario no sentía culpa alguna y solo se declaró culpable como un acto de autoconservación.

“La gente siente que una de las razones por las que estaba tan dispuesto a reconocer de inmediato su culpabilidad, decir que todo fue él e ir a la cárcel no fue un acto de valentía”, le aseguró Berlinger a The Post.

“En lugar de tratar de encontrar una salida legal o retrasar el veredicto, creo que parte de eso fue autoprotección para evitar un ataque de la mafia”, agregó.

De hecho, desde que el FBI descubrió el entramado ilegal de la organización Madoff siempre apostó por la teoría de que el neoyorquino no pudo haber actuado solo. Por eso, el documental incluye algunas de las declaraciones que Madoff ofreció mientras estaba en prisión, en las que reveló que la fiscalía estaba tratando de negociar un acuerdo con él antes de que se declarara culpable.

Bernie Madoff murió a los 82 años de causas naturales en prisión. Solo pagó 11 de los 150 años a los que fue condenado. - Foto: Cortesía Netflix

“El fiscal quería que yo negociara con ellos para hacer algún tipo de trato al proporcionar información sobre quién más estuvo involucrado en este fraude”, confesó Madoff en las imágenes de la declaración en el documental. “La creencia era que no podía estar haciendo todo esto solo, que tenía que haber otras personas involucradas, lo que siempre negaré”, aseguró en su momento.

Detalles del documental

Esta serie documental está dividida en cuatro partes y cuenta con un acceso exclusivo a denunciantes, empleados, investigadores y víctimas, así como a inéditas declaraciones en video del propio Madoff, que permitieron conocer su vida y ascenso en los negocios, desde su humilde comienzo hasta que se convirtió en uno de los corredores de bolsa más poderosos de la principal bolsa de valores de todo el mundo.

Mediante un enfoque visual innovador y con el tono de un thriller financiero, el prolífico cineasta Joe Berlinger (el hombre detrás de sagas como Conversaciones con asesinos y Escena del crimen y de otras producciones como Brother’s Keeper) desvela la génesis y —por primera vez— los entresijos del fraudulento negocio de Madoff en materia de inversiones y demuestra que la estafa no fue tan solo obra de un genio malvado, como muchos pensaron.

Madoff: El monstruo de Wall Street revela la existencia de un grupo de conspiradores y un sistema financiero repleto de instituciones dispuestas a hacer la vista gorda ante el sospechoso comportamiento de Madoff, lo cual lleva a hacerse una pregunta obvia y preocupante: ¿Podría repetirse un fraude tan flagrante y destructivo?