Salió a la luz el rostro del hijo de Greeicy y Mike Bahía; conquistó corazones

Greeicy Rendón y Mike Bahía actualmente son una de las parejas más estables de la farándula colombia, pues llevan una relación de más de 10 años que llegó a propuesta de matrimonio en el mes de octubre del año 2021. Mike Bahía aprovechó la gran amistad que ellos tienen con el cantante Alejandro Sanz para pedirle a Greeicy que fuera su esposa, pues en medio de uno de un concierto del español en Miami se disfrazó de uno de los músicos para que Greeicy no sospechara, y en un momento fue Alejandro Sanz quien le dijo a Greeicy que iba a vivir “una de las mejores experiencias de la vida”.

Rostro del hijo de Greeicy y Mike bahía sale a la luz

El 21 de abril del año 2022 llegó al mundo Kai, el hijo de los dos cantantes caleños, y desde ese momento los fanáticos de la pareja han querido conoce r cómo luce el pequeño, pero esto no había sido posible porque sus papás decidieron no mostrarlo ante el público.

Fue tanta la insistencia de los fanáticos para ver el rostro del bebé que el mismo Mike Bahía tuvo que hablar al respecto: “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”.

View this post on Instagram

Como era de esperarse, los internautas no demoraron en dejar todos sus comentarios: “Es lo más hermoso que he visto en mi vida”; “Es un mini Mike Bahía”; “Es la misma cara de Greeicy”; “Es igual a Mike, me muero”; “Tiene aires de los dos”; “Una cosita bella”, y más.