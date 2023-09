Greeicy Rendón y Mike Bahía recibieron críticas por “exponer” a Kai en varias fotos

Desde que se convirtió en madre, la caleña no duda en compartir con sus fans parte de los mejores momentos que viven en su faceta como padres, mostrando el proceso de crecimiento de su hijo, así como las aventuras que disfrutan juntos y las ocurrencias del pequeño que han sumado alegría a su día a día.

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, comentó Mike en una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’ ante la polémica que generó esta medida.

Además, en esa misma conversación indicó que junto a Greeicy preferían no exponer a su hijo al peso de las redes sociales: “La responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una gran responsabilidad; yo quiero tomar buenas decisiones para él” , dijo.

Debido a esta decisión, la pareja suele compartir fotografías o videos en los que el menor aparece de espalda o de perfil y, aunque poco a poco sus seguidores han ido asimilando su medida, hay una serie de imágenes que han causado polémica debido a que muchos cuestionan que no muestren su rostro, pero sí otras zonas de su cuerpo que, desde su perspectiva, no se deberían mostrar.

Para algunos usuarios resulta “incoherente” el hecho de cubrir la cara del menor, pero publicar fotos de su cuerpo sin prendas de vestir mientras está en la piscina o tomando el sol, por lo que no dudaron en expresar su indignación en la más reciente publicación de la caleña relacionada con sus días de descanso.

A pesar del rechazo que han provocado este tipo de fotografías, es importante mencionar que esta no es la primera vez que le llueven críticas a la intérprete de ‘Los consejos ’, debido a que en diciembre de 2022 también recibió varios comentarios negativos por una fotografía que publicó de Kai a blanco y negro en la que mostraba únicamente su parte trasera en compañía de la frase: “Explíquenme esto por favor”, junto con un corazón.

Mientras unos aseguran llenarse de ternura con la imagen, otros confiesan no estar de acuerdo con estas publicaciones, indicando que era una falta de respeto con el menor. “No le enseñas la cara por respeto a su intimidad, ¿pero sus otras de sus partes las publicas? Todo muy coherente”; “publicar esta foto en una red social no está bueno”; “esto no tiene presentación. Más respeto”, escribieron algunos internautas en su momento.