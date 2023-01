“Se pasaron”: Britney Spears pide a sus ‘fans’ que respeten su privacidad

Britney Spears no logra salir de la polémica con sus redes sociales y ahora, en un intento por atajar el problema de raíz, terminó con la Policía tocando la puerta de su mansión en Los Ángeles, todo porque sus fanáticos se tomaron el atrevimiento de buscar por sus propios medios qué sucedía con la cantante, quien ya no aparece en Instagram.

Todo el meollo del asunto inició desde 2021, cuando Britney recuperó su libertad luego de que una jueza estadounidense le retirara la tutela que tenía James Spears, padre de la cantante, sobre ella, con la que podía manejarle desde sus decisiones financieras, hasta los contratos laborales y las decisiones personales que la ‘princesita del pop’ quería tomar, que tenían que pasar por un filtro de abogados y representantes, los que finalmente daban el aval a los deseos de la intérprete de Toxic.

Una vez libre, Britney empezó a retomar su vida y lo primero que buscó fue el matrimonio oficial con su pareja de ese momento, el deportista y actor Sam Asghari, una de las pocas personas que ha estado fielmente al lado de la cantante. La pareja contrajo nupcias en julio de 2022 en una boda de lujo con invitados de la talla de Madonna, Paris Hilton, Selena Gómez, Drew Barrymore y la diseñadora de modas Donatella Versace.

Britney lleva 7 años sin estrenar disco y no planea hacerlo en mucho tiempo. Foto: Instagram @britneyspears. - Foto: Foto: Instagram @britneySpears.

Luego de esto, Britney se ha dedicado a viajar por todo el mundo con su esposo, disfrutando de las vacaciones que no pudo tener durante los 15 años que duró su tutela, que la obligaba a trabajar haciendo discos, giras y shows sin el consentimiento de ella.

Se dice que Britney ha recorrido gran parte del planeta, pero los únicos destinos que ha mostrado en sus redes han sido México, la Polinesia francesa y Nueva York, aunque en dichos lugares solo se ha retratado en lugares muy comunes, que no dan detalles específicos de su ubicación real.

Además de las postales de los viajes, Britney ha publicado en sus perfiles oficiales diferentes tipos de publicaciones, que reunidas hacen una mezcolanza que nadie logra leer de forma coherente, pues son tan diferentes unas de otra que no se sabe cuál es el inicio y cuál el fin, pues el reciclaje de fotos y las frases motivacionales hacen de los perfiles un espacio de lectura imposible.

La cantante ha estado muy feliz posando con música de Beyoncé. Foto: Instagram @britneySpears. - Foto: Foto: Instagram @britneySpears.

Esto empezó a preocupar muchos a los fanáticos de la cantante, quienes años atrás alzaron su voz e incluso salieron a las calles en pro de la liberación de Britney, pero ahora son los más críticos de ella, acusándola de estar mentalmente enferma y también revelando que posiblemente ella esté siendo nuevamente controlada y alguien más es el que postea por la cantante.

Los constantes comentarios sobre las teorías conspirativas de Britney y los grandes pedidos a Asghari para que revele la verdad sobre la artista, hicieron que la misma Spears tomara la decisión de desactivar temporalmente su cuenta de Instagram, asunto que alarmó a sus más de 47 millones de seguidores y ellos obviamente no se quedaron quietos, pues muchos son tan creativos, como insistentes y pasaron la línea del amor a la invasión.

Britney solamente sale en público con su esposo, con quien ha estado de vacaciones los últimos meses. Foto: Instagram @britneyspears. - Foto: Foto: Instagram @britneyspears.

La misma cantante reportó a través de su perfil en Twitter que la Policía de Los Ángeles llegó a su residencia para cerciorarse de que nada estuviera sucediendo, pues recibieron una llamada de alerta de parte de un anónimo para que fuera y registraran el lugar, alegando que había preocupación por el paradero de ella.

“Como todos saben, la Policía fue llamada a mi hogar por algunas llamadas de broma. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida. La Policía nunca entró a mi hogar y cuando llegaron a la entrada de mi casa se dieron cuenta rápidamente que no estaba sucediendo nada. Sentí que me estaban engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Todo el amor, B.”, escribió la cantante en Twitter, dejando claro que no estuvo de acuerdo con lo sucedido.