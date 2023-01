Britney Spears se tatúa y el resultado fue tan malo que no quiso mostrarlo a sus fans

Las locuras de Britney Spears no cesan y ahora la princesita del pop ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales que tiene a sus fanáticos preguntándose qué tipo de vida está llevando la cantante ahora, pues solo se le ve en lugares que no son su casa, haciendo shows en público y prestándose para asuntos tan importantes como un tatuaje, que al final solo se ha hecho por emoción momentánea y cuyos resultados han sido tan nefastos que ni siquiera es capaz de mostrarlos en sus redes sociales.

Esto se puede ver en el último video que publicó la intérprete de Stronger en su perfil personal de Instagram, donde se le ve emocionada de lo que hará con su brazo.

En las imágenes Spears canta y baila la frase “tiempo de tatuaje” en inglés, vestida con una blusa amarilla manga larga, unos shorts blancos de tela y unas sandalias grises muy cómodas, perfectas para descansar en vacaciones.

La cantante estaba muy animada antes de hacerse su tatuaje. Foto: Instagram @britneyspears. - Foto: Foto: Instagram @britneyspears.

En el clip se ve cuando el tatuador empieza a marcar la piel de la cantante en medio de su habitación, que parece de un hotel, sin ningún tipo de soporte o mesa donde la artista pueda descansar su brazo y dar estabilidad al artista. Además, Britney empieza a hacer muecas de dolor, indicando que el hombre ya está haciendo su trabajo.

Lamentablemente, ahí se acaban la serie de imágenes del video, pues no se ve cuando el tatuador termina su labor ni tampoco el resultado que ahora Britney llevará por el resto de su vida. ¿La razón?, al parecer lo grabado en tinta sobre la piel de la artista no fue del agrado para Spears, tal como ella misma lo relata en la descripción de su publicación. “Tatuaje en Maui hace 3 días 😜😜😜!!! No puedo mostrarlo porque apesta 😂😂😂 !!! ¡Realmente, realmente, apesta! Mierda 🙈🙈🙈!!! Psss… Tengo que arreglarlo 🙄🙄🙄!!!”, escribió la diva pop.

La cantante tendrá que volver a la sala de tatuajes para arreglar su error. Foto: Instagram @britneyspears. - Foto: Foto: Instagram @britneyspears.

Esto daría a entender que la cantante está próxima a volver a la sala de tatuaje, pero ahora en Estados Unidos, para arreglar lo que se hizo anteriormente, que se espera sí revele a sus más de 41.6 millones de seguidores, quienes ya no pueden opinar en los post de la princesita del pop porque ella desactivó esta opción, pues este espacio se había convertido en un caldero de peticiones para ella y su esposo, Sam Asghari, sobre lo que realmente estaría sucediendo con ellos, pues la incoherencia de post los tenía muy confundidos.

Una de estas publicaciones la hizo recientemente y se compone de una simple frase escrita en letra blanca con fondo fucsia: “ella está aprendiendo. (Soy ella)”. Estas palabras están acompañadas de un texto en el que Britney revela su inquietud sobre la atención que ella nunca habría recibido. “Me pregunto cómo se siente la atención 🤔🤔🤔!!! ¡No del tipo en el que estás a la defensiva, sino del tipo en el que aprendes a hundirte en tus huesos y amarte a ti mismo!”, dice en el post, que ya cuenta con más de 147 mil likes.

Britney Spears y Sam Asghari - Foto: Instagram @samasghari

Esta imagen llegó después del escándalo que protagonizó Spears en un restaurante en Los Ángeles el pasado fin de semana, donde la cantante estaba departiendo con su esposo y cuando se percató que la estaban grabando, empezó a comportarse de una forma errática, que según varios testigos hizo enfurecer a Sam y este salió disparado del lugar, que luego dejó la cantante en compañía de su guardaespaldas.

Días después Asghari fue abordado por paparazzis de TMZ y le preguntaron sobre el bochornoso evento, a lo que él respondió que no fue nada y defendió a su esposa hasta el final. Esta versión la soporta una de las publicaciones que hizo Britney en su perfil de Instagram, en la que mediante un dibujo de una mujer sentada en una mesa de restaurante y una frase Spears habría respondido a semejante show. “Me dijeron que no podía, por eso lo hice”, se lee en la publicación, que ya cuenta con más de 68 mil likes y cero comentarios.