Se reveló quién hace la voz de “El jefe” de ‘La Casa de los Famosos’; es comediante

Desde que el pasado domingo 11 de febrero se estrenó en el Canal RCN el reality show ‘La Casa de los Famosos’, muchas personas han estado hablando del mismo a través de redes sociales, pues para la audiencia la mayoría de los participantes de la casa no eran muy conocidos , y también por las problemáticas técnicas que han enfrentado en su emisión de las noches ya que es totalmente en vivo.

¿Cuáles son los participantes de ‘La Casa de los Famosos’?

Los protagonistas de este programa son: Ornella Sierra, quien es mejor conocida como ‘La barbie costeña’; Isabella Santiago, ex participante de Masterchef Celebrity; Karen Sevillano, influencer vallecaucana; Mafe Walker, creadora de contenido que asegura tener contacto con alienígenas; Martha Isabel Bolaños, actriz caleña que es más conocida como ‘la Pupuchurra’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’; Diana Ángel, actriz y cantante bogotana que participó en la telenovela ‘Francisco el matemático’;y otros más como: Johanna Velandia, Sandra Muñoz, Isabella Sierra, Nastaly Umaña, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo, Omar Murillo, José Miel, Camilo Díaz, Miguel Melfi, Naren Daryanani, Beto Arango, Juan David Zapata, Kevin Fuentes y Eduardo José Ferrer.

¿Quién hace la voz de “El Jefe” en ‘La Casa de los Famosos’?

En este proyecto de Con ánimo de ofender participaron varios integrantes de comediantes bogotanos que hacen Stand Up Comedy, uno de ellos es Camilo Pardo, compañero de Camilo Sánchez en Fucks News y quien reveló a través de la red social X que ‘Lucho’ Gardeazabal es la voz del nuevo programa de RCN.

“Bienvenido @yoluchomucho a los que hemos trabajado con RCN. (Es la voz del jefe de la casa) jajajajaja me encanta… No es un chiste amigos, es de verdad él” , fue lo que escribió el mago en su cuenta de X.

Bienvenido @yoluchomucho a los que hemos trabajado con RCN. (Es la voz del jefe de la casa) Jajajajaja me encanta.

Ante esto fueron varias las reacciones de los internautas que respondieron al mensaje: “Como que no sabía lo que tenía que decir, no parecía el jefe sino el auxiliar”; “Que el primer eliminado sea el jefe”; “No sabe mandar”; “Pero por la coordinación de lo que dice parece que no es el jefe, parece el celador”; “Lucho mire haber si los grita que se la están montando”; “Jjajajaa yo lo escuché riéndose mientras hablaba”.