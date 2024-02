¿Amigas y rivales? Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago confiesan atracción por el mismo hombre en ‘La casa de los famosos Colombia’

Desde que inició, “La casa de los famosos Colombia” ha dado mucho de qué hablar por las distintas curiosidades que han estado viviendo las 22 celebridades durante su encierro , que, aunque no tiene una semana de estar al aire, ya ha sucedido de todo.

¿Quién es participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ que atrae a Martha Isabel e Isabella?

“ Para mí el más atractivo es Juanda. Es hermoso, su juventud, su estatura, su cuerpo, su energía”, fue la respuesta de Martha, aunque manifestó que no hay una atracción física, sin embargo, esto lo dirá el tiempo, ya que desde que inició el programa, ha tenido algunas actitudes con el participante.

De hecho, en el reciente capítulo, se pudo ver que Isabella tuvo una conversación nocturna con el concursante , en la que terminaron acostados hablando en la misma cama, aunque durante la noche no pasó nada de intimidad, sin embargo, en conversación con Martha Isabel, confesó que hubiera querido que hubiesen pasado cosas.

Lo que llamó la atención a algunos, fue que Bolaños, quien confesó que le parece atractivo Juanda, empezó a mencionarle a Isa Santiago que fuera con calma y no lo acosara, por lo que empezaron a especular si sería una estrategia para que no tengan acercamiento y no logren estar juntos.