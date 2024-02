‘La casa de los famosos’: Isabella Santiago y Mafe Walter tuvieron una “conexión especial’ que sorprendió a los televidentes

Aunque la mayoría logró el objetivo en poco tiempo, Beto Arango y Mafe fueron los que más se demoraron y fue ella quien terminó siendo la primera nominada de La casa de los famosos Colombia tras no completar el reto. Ante esta situación, la creadora de contenido estuvo enviando varios mensajes de buena energía y agradecimiento durante el capítulo 3 del programa, donde también protagonizó una particular escena con la actriz y modelo venezolana Isabella Santiago.

Conexiones con seres de otro planeta en La casa de los famosos

“Yo me la paso viajando todas las noches”, afirmó Isabella con un gesto de asombro mientras hablaba con su compañera, quien aseguró que muchas veces los seres humanos no los recuerdan por los bloqueos de la memoria que se convierten en una interferencia para olvidar dichas experiencias, situación que ya no le pasa a ella porque se ordena a sí misma no hacerlo.