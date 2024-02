Yina Calderón revela que su deseo de ser madre se puede cumplir pronto

A Yina Calderón, la DJ de guaracha e ‘influencer’ que ha causado muchas polémicas con otros creadores de contenido como ‘La Liendra’, ‘Epa Colombia’, Andrea Valdiri, entre otras más, se le activó el deseo maternal desde hace un tiempo, pues anunció que iba a comenzar con un tratamiento con su médico para ser mamá.

Aunque la huilense hace un tiempo atrás aseguró no estar interesada en la maternidad porque estaba más enfocada en sus negocios y su música, en el año 2023 publicó en su red social Instagram en la que tiene 617 mil seguidores, un video en el que reveló que iniciaría un tratamiento para quedar en embarazo, ya que también tiene un problema de miomas dentro del útero que se le reflejó en una resonancia magnética que se hizo hace tres años, lo cual le impide engendrar de manera natural.

La influenciadora despejó las dudas sobre los motivos del cambio de look que tuvo. | Foto: Facebook: Yina Calderón

A pesar de su gran deseo, la influencer reveló que en este momento se encuentra soltera y que aunque muchos no lo crean, está atravesando una tusa fuerte: “Yo no me olvido de los hombres tan rápido, es que ustedes creen que yo no tengo sentimientos, a mí me da tusa, y me siento mal. Ahorita con este pelao que terminé me dio, yo estaba en Medellín y estaba entusada. Si yo me retiro, porque normalmente soy yo la que los deja, es porque los puedo amar a ellos, pero me amo más a mí misma”, dijo en un en vivo en su Instagram.

Sin embargo, la DJ de guaracha tiene muy claro lo que quiere en un hombre, y lo que espera que algún día le llegue: “Así tenga que tener 500 novios, hasta que yo no me sienta completamente feliz y yo no sienta que me aman, que me quieren, porque no se trata de que tengan plata, sino que me sienta amada, respetada, que yo sienta que dan la vida por mí, pues seguiré besando sapos, pero tiene que llegar en algún momento”.

A lo que agregó: “Lo que más amo en un hombre es que sea caballeroso, que tenga sueños y metas, pero que a mí me de mi lugar. Cuando yo siento que no me dan el valor que me merezco, me ‘abro’ y me consigo otro”.

La DJ cambió su tono de cabello | Foto: @yinacalderonoficialdj

Como en el en vivo que hizo la influencer sus seguidores podían interactuar, uno de ellos le preguntó si ella quiere tener hijos, a lo que la creadora de contenido contestó: “De pronto, estoy considerando la idea de inseminarme, la verdad, pero aún no. No aún porque todavía tengo sueños que cumplir sola. Yo quiero de verdad enfocarme a cumplir un sueño que tengo este año grande, entonces no siento que todavía sea el momento de tener hijos, pero sí me gustaría inseminarme, o sea para que el chino sea solo mío, no tenga que compartirlo”, aseguró la influencer y DJ de guaracha huilense.

El deseo que Yina Calderón expresa es el mismo que en este momento está cumpliendo ‘Epa Colombia’, influencer con la que ha mantenido ciertas diferencias a lo largo de los años, incluso para el año 2023 Yina entabló una conversación con Daneidy Barrera Rojas para que le diera información sobre el proceso de inseminación al que ella se sometió, pues es el mismo que la huilense quiere hacerse para poder traer su hijo o hija al mundo cuando ella lo desee.