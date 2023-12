Yina Calderón destapó verdad sobre ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; ventiló plan que ‘maquinó’ para entrar: “No estaría aquí”

Yina Calderón se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas y conocidas de las plataformas digitales, debido a los acontecimientos que la rodearon por años. La huilense fue blanco de críticas y comentarios, los cuales estaban ligados a sus comportamientos y actitudes en público.

La influencer se ubicó como una de las más polémicas de Colombia. | Foto: Facebook: Yina Calderón

La colombiana no dudó en forjar un camino por los escenarios digitales, mostrando un poco de sus emprendimientos, sus cambios de look, su participación en formatos televisivos y las constantes cirugías estéticas que se realizaba. La mujer, pese a asegurar que dejaría de lado estas polémicas, siguió como foco de atención de varias personas, a raíz de peleas y confesiones que hizo en redes.

Sin embargo, lejos de lo que pasó en los últimos años, Yina Calderón sigue plasmada en la memoria de muchos por su trayectoria en Protagonistas de Nuestra Tele 2013, la cual se ubicó como una de las más comentadas y controversiales. La DJ tuvo una participación distintiva y única, despertando, en aquel entonces, emociones cruzadas en los televidentes.

De acuerdo con lo que se apreció en ese año, Yina Calderón llegó al formato de televisión como el resto de aspirante a ser artistas y famosos de la pantalla chica. La ahora empresaria era muy joven y tenía la ilusión de ganarse el premio mayor, mostrando una personalidad ‘directa’ y arrolladora.

A lo largo del juego, la DJ discutía con varios compañeros, se mantenía en alianzas con un grupo apodado los ‘espartanos’ y mostraba una sencillez genuina, que poco a poco hizo que los televidentes simpatizaran con ella. Muchos creyeron su historia de vida, la cual reflejaba una mujer trabajadora, humilde y llena de anécdotas populares.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. | Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Sin embargo, tiempo después se descubrió que todo lo mencionado por la huilense era mentira, ya que se destaparon verdades que derrumbaban dichas versiones. De hecho, recientemente, Calderón concedió una entrevista en la cual tocó el tema de Protagonistas de Nuestra Tele y soltó detalles inesperados.

Yina Calderón confesó mentiras que dijo para entrar a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de Dímelo King, Yina Calderón quiso abrir las puertas de su realidad y hacer confesiones relacionadas con esta experiencia en televisión, donde se dio a conocer a todo el país. La creadora de contenido aseguró que había una verdad en todo el proceso que atravesó, pues sabía que entrar al reality no era sencillo.

Según compartió, al llegar a las filas de Protagonistas de Nuestra Tele se percató de que no lograría quedar seleccionada si no era modelo o tenía una historia que moviera las fibras del público. Allí se puso a ‘maquinear’ un plan y así crear un personaje que recopilara detalles sensibles y populares.

“Yo digo ‘hay dos opciones de pasar. El primero es siendo muy linda, teniendo un poquito de rosca, venir de agencias de modelaje. No es por ahí, no es mi caso. La otra es teniendo una historia de vida que el programa sienta que te necesita, porque le vas a dar esa mie$%& que se conocía como rating’. Yo en ese momento no entendía qué era eso, pero entendía la palabra ‘audiencia’ porque me la enseñaron en una clase de penal”, afirmó en la entrevista.

“Vamos a decirle lo que él quiere escuchar. Le pido a un amigo que me hice en la fila una hoja y un lápiz, y empiezo. Mi historia de vida: voy a la universidad. Muy poca gente puede ir a una universidad privada y mi papá con mucho sacrificio nos pagó a mi y a mis hermanas. Y dije ‘¡No tengo una historia de vida, ¡hay gente que está peor que yo!”, agregó.

En sus ideas salieron varios resultados que se vieron en las grabaciones, tal y como fue el caso de la supuesta venta de morcilla, y del amor platónico que sentía por Maluma. Este último punto ya lo había aclarado en el pasado, mencionando que nunca se sintió atraída por el reguetonero.

Maluma y Yina Calderón se dieron un beso en 2013 en "Protagonistas de Nuestra Tele". | Foto: Instagram

“Me entro en un personaje y digo ‘Estudio Derecho y me pago la universidad vendiendo la morcilla’. Nos gustaba mucho en la casa la morcilla y toda esa mierda pero yo no hacía eso. Luego dije ‘Me gusta un cantante’, me tengo que enamorar de alguien para que al programa le de. Ahí me acordé de un primo que le gustaba Maluma, pero yo ni siquiera sabía que se llamaba Juan Luis”, relató en la charla.