Exprotagonista de Nuestra Tele no se contuvo y estalló por críticas sobre su físico; ‘cantó' verdades: “Me ha tocado joderme”

Angélica Jaramillo estalló por críticas sobre su físico

“ Pero me ha tocado trabajar, me ha tocado joderme, ha tocado lidiar. Ha tocado meterse, ponerse la camiseta y sudarla, ves. Todo el trajín y todas las cosas que uno desarrolla en la vida, pues obviamente genera un desgaste ”, agregó, bastante molesta sobre lo que se decía de ella en estos espacios.

“Sí, soy una de las personas que considero que cuando una mujer tiene muy claro lo que quiere y sabe hacia dónde va, no importa la edad, no importa cómo te veas, te tienes que sentir segura, tienes que sentirte amada, tienes que sentirte tú misma, convencerte de lo que eres (...) Porque me quedo aterrada la cantidad de chats que me han enviado escribiéndome: ‘Ay, pero qué pensar, cómo era de linda’. ‘Ay, no, qué pesar como habla, ¿es que está borracha?’. Vengan, ¿a ustedes les toca levantarse a las 4:30 de la mañana todos los días a trabajar?, a mí sí, y tengo dos hijos, tres, perdón, tres hijos, uno en el cielo, que bendito sea mi Dios, él me está acompañando, y dos hijos estudiando que, en la ciudad de Bogotá, por las distancias, pues nos toca madrugar tremendamente”, concluyó.