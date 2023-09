‘Protagonista de novela’ revela que su hijo fue víctima de bullying tras haber creado una cuenta en OnlyFans

Angélica Jaramillo es una famosa actriz y modelo nacida en Armenia, Quindío, que es reconocida principalmente por haber participado en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012′, pues gracias a su gran talento y belleza llegó a ser finalista de esa edición del reality transmitido a través de las pantallas del Canal RCN.

Recientemente, la exitosa mujer estuvo en entrevista con ‘Lo Sé Todo’, el programa de entretenimiento del Canal 1, en la cual reveló fuertes detalles de su vida personal, que estuvieron a punto de terminar en líos legales tras la apertura de su página de OnlyFans, plataforma de suscripción paga, la cual ofrece contenido erótico para adultos.

La modelo reveló los problemas que le trajo abrir una cuenta en OnlyFans | Foto: Instagram @angelica_jaramillov

“No pues, me metí a OnlyFans, pero la gente piensa que es que yo estoy haciendo allá quien sabe que marañas, no sé que cosas (...) Te voy a ser sincera, mi mamá me dijo “abre esa vaina”, lleva dos años diciéndome: “ábrelo, ábrelo, ustedes tan lindas y y no sé porque no aprovechan, miren esas plataformas como son. Eso sí, no vaya a mostrar sus partecitas, pero hágalo bien hecho”, y le cogí la caña a mi mamá y lo abrí”, le reveló la modelo al periodista José Esteban Mora.

Aprovechó la oportunidad para darle a conocer a todos los televidentes del programa que realizó un desnudo, sin embargo, hasta el momento no se ha atrevido a compartirlo por medio de la plataforma del candadito azul.

La ex protagonista de novela reveló que le hicieron bullying a su hijo | Foto: Instagram @angelica:jaramillov

No obstante, la creación de este perfil le trajo algunos problemas a los integrantes de su familia, en especial a su pequeño hijo, quien fue víctima de acoso escolar cuando sus compañeros se enteraron de la noticia: “Se me vino mi hijo, me dijo, “mamá, en el colegio todos me hacen bullying, ¿cómo abriste eso? No pensaste en mí (...) Mis compañeros están haciendo vaca para comprarlo para poderte ver”, me dijo que quitara eso, pero no lo voy a hacer”, contó Angélica Jaramillo frente a las cámaras.

Adicionalmente, reveló frente a las cámaras del programa de chismes que su hijo le comentó que posiblemente iba a ser citada a hablar con la directivas del colegio por la situación con su página de OnlyFans y los compañeros de su hijo. Sin embargo, en ese momento consideró que el caso estaba tomando el camino incorrecto: “Hasta allá no porque ahí sí tenemos un problema, eso ya es invadir mi libre expresión de la personalidad. No señor, yo ya soy una adulta y yo sé lo que hago, y lo hago con madurez y profesionalismo, entonces ahí va el tema”.

Aclaró que el asunto no pasó a mayores y finalmente no fue llamada por la institución, no obstante, de ser así buscaría el apoyo de sus abogados.

Por otro lado, respondió la duda de muchos al confesar que esta plataforma le genera ganancias económicas de “un poquito más de 11,5 millones de pesos colombianos”, a pesar de que no publica contenido de manera constante.

Famosos con los que Angélica ha tenido relación

A lo largo de toda su carrera en los medios, ha sido vinculada sentimentalmente con varias celebridades de la farándula criolla y, en esta ocasión, le reveló al periodista de ‘Lo Sé Todo’ la verdad sobre todos los rumores que giran alrededor de su vida personal.

Angélica Jaramillo destapó la verdad sobre famosos con los que ha salido | Foto: Instagram @angelica_jaramillov