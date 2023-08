Protagonistas de novela: esto pasó con los participantes de la primera temporada del reality

Por otro lado, el Canal RCN no se quedó atrás, y le apostó a importar un programa que ya había marcado un éxito en la cadena de Telemundo en Estados Unidos en 2002, el cual se llama Protagonistas de Novela, en el cual 14 concursantes (siete mujeres y siete hombres) medían su talento para la actuación en una casa estudio.

En la primera edición, el programa estuvo bajo la conducción de la actriz María Cecilia Botero, y los profesores fueron Kepa Amuchastegui, César Escola, quien hoy en día es jurado del reality musical Yo me llamo, y Carlos Benjumea, un reconocido actor colombiano.

Qué ha pasado con algunos participantes de Protagonistas de Novela

El bumangués no se declaró como ganador, pero sí llegó a la etapa final, y por sus habilidades ha tenido mayores oportunidades en el mundo de la televisión, pues ha participado en papeles protagónicos tanto de producciones colombianas como mexicanas.

El santandereano estuvo en novelas como Francisco el matemático, Los reyes, Teresa y Corazón indomable . Desde el año 2018 hace parte de Telemundo y actualmente conduce el programa matutino Hoy día junto al novio de la actriz colombiana Carmen Villalobos. En cuanto al amor, desde 2021 mantiene una relación con la ex señorita Colombia, Daniella Álvarez.

El hombre que también fue ganador y se caracterizó por su frase “yo no vine a hacer amigos” en el programa, se sabe que continuó en la actuación pero sobre todo el papeles de reparto en producciones como Sin senos no hay paraíso, El Zorro, la espada y la rosa, Así es la vida, y Nadie me quita lo bailao. En la actualidad vive en Los Ángeles, pero en sus redes sociales se puede apreciar que se mantiene viajando.