Cuñada de Rigoberto Urán rompió el silencio y destapó por qué no aparece en la telenovela ‘Rigo’: “desconozco qué pretendía”

Recientemente, las miradas se enfocaron en las hermanas de la pareja sentimental del ciclista, quienes estuvieron involucradas en modificaciones dentro del relato. Las dos mujeres, conocidas como Luisa y Marcela, no fueron plasmadas directamente en el proyecto, por lo que un medio nacional quiso indagar al respecto.

Cuñada de Rigo habló sobre su ausencia en la telenovela

La cuñada del ciclista no fue incluida directamente en la telenovela, por lo que se indagó un poco de qué había sucedido al momento de construir el resultado final que hoy día se transmite por RCN.

Según reseñó el portal, para Luisa Durango, Sofía es una combinación de Marcela y ella, quienes fueron testigos de todo el amor de su hermana con el paisa . Como no era una historia centrada en su familia, por eso creyó que no se le daría el mismo enfoque.

“Es la historia de ‘Rigo’, no de la familia de Michelle. Si se hiciera de los Durango, creo que tanto Marcela como yo estaríamos representadas”, aseguró.

“ En realidad Sofía es una mezcla entre Marcela y yo. No representa netamente a ninguna. Porque no somos arquitectas ninguna de las dos. Es más, la representación de una hermana que la acompañará o la verdad desconozco qué pretendía quien escribió la historia ”, agregó en la conversación.

No obstante, la menor de la familia apuntó que las personas en la calle le preguntaban sobre su ausencia en la historia televisiva, a lo que ella siempre respondía que Sofía Durango, de Rigo , no era una representación exacta . Allí enfatizó en que tenía conocimiento de que algunos televidentes asumían que el personaje era su hermana Marcela, por ser mayor.

“Es que en realidad la gente asume que como Sofía es mayor que Michelle, es Marcela, pero no, no representa a ninguna de las dos”, aclaró, asegurando que le pedían fotos también en la calle: “Eso me ha parecido muy loco, cuando estoy con Michelle le piden fotos a ella y también a mí porque soy la hermana menor”.