‘La casa de los famosos’: Juan David Zapata y Omar Murillo aclaran malentendido que por poco daña su convivencia

En el capítulo 3 de La casa de los famosos, el reconocido actor y humorista Omar Murillo fue sorprendido por su compañero Juan David Zapata, quien aprovechó un espacio a solas en el baño para hacerle un reclamo por una situación que, según él, podría afectar su imagen ante la mirada de los televidentes, tan solo unos días de estrenado el programa.

“Papi, mire. La verdad, yo lo admiro y lo respeto mucho, ¿cierto? Pero allá arriba me hizo quedar literalmente como un cu... Mejor dicho, me hizo quedar como un morboso”, expresó inicialmente Zapata, el deportista, modelo y empresario paisa, con un visible gesto de molestia.

Luego, con una imagen a blanco y negro, la producción del reality recordó el momento al que se refería el participante cuando varios famosos se encontraban compartiendo en el jacuzzi junto a Tarcila Murillo, la nueva e inesperada integrante de la casa que creó un vínculo especial con la actriz Martha Isabel Bolaños, interpretada por el talentoso actor también conocido como ‘Bola Ocho’.

Tarcila Murillo, personaje creado por Omar Murillo en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Cuando llegó a hacer parte de este espacio de entretenimiento, el artista explicó que se trata de una figura representativa de muchas mujeres colombianas con la que espera reflejar a través de su personalidad varios acontecimientos de la vida cotidiana, eso sí, sin dejar pasar por alto su vanidad y empoderamiento que, hasta ahora ha provocado varias risas.

Sin embargo, Juan David expresó su molestia por uno de sus gestos luego de que, en medio de este momento en el que compartía con otros compañeros, lo gritara y golpeara con sus manos exigiendo respeto hacia las mujeres, ‘como ella’, indignada porque, al parecer, había intentado tocarla como parte de la actuación y diversión que estaban disfrutando en ese instante.

Juan David y Omar Murillo en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“¡No, atrevido! A las mujeres se respeta, a mí no me toque así, hágame el favor. A mí me respeta, no me esté tocando”, exclamó furiosa Tarcila Murillo, mientras le daba un par de palmadas frente a los demás presentes.

Ante esta situación, el deportista confesó sentirse vulnerable y duramente señalado. “Vea, algo que me han enseñado en mi casa es a respetar a las mujeres y, para rematar, cuando me estaba viendo con Isa, la alta, me estabas diciendo dizque deja de mirar pa’ allá, que no sé qué, como si tú supieras qué estaba viendo”, añadió.

Juan David y Omar Murillo en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Por esta razón, Omar Murillo quiso aclarar lo sucedido asegurando que era una broma relacionada con el personaje que creó para darle un toque de diversión al programa, razón por la que le pidió a su compañero no tomarse en serio sus comentarios o actitudes cuando está en el papel de Tarcila. “Te pido excusas y perdóname por lo que hice, es un personaje, un juego, una actuación, esto no es real, me extraña, no lo pienses así”, expresó.

Con la intención de solucionar el malentendido y no afectar su convivencia en la casa, el actor le extendió su mano y ambos se dieron un abrazo, mientras Juan David insistía que él sí respeta a las mujeres.