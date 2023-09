¿Se ve diferente? Daniel Arenas se realizó un cambio que dejó sin palabras a sus seguidores

El reconocido presentador y actor Daniel Arenas está siempre en la cabeza de los colombianos, no solo por su participación en varias producciones tales como: ‘Los Reyes’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’, entre otros, si no por ser pareja de la también famosa exmiss colombiana, Daniella Álvarez, aunque sobre su relación no se tiene certeza de si continúa tras rumores de una separación entre ambos.