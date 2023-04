Sebastián Carvajal aprendió otro idioma para conquistar a su nueva novia y ahora ella trabaja para reconocida empresa colombiana, ¿quién es?

El reconocido actor colombiano, Sebastián Carvajal, es una de las celebridades más admiradas actualmente. Es reconocido por su paso por telenovelas como Enfermeras, Tarde lo conocí y Loquito por ti, sin embargo, actualmente se encuentra en la cima de su carrera por su papel en Ana de Nadie.

Por el éxito que está teniendo, él y su actual novia, Jonna Kuivasaari decidieron quedarse en Colombia. No obstante, este motivo no fue un impedimento laboral para la modelo finlandesa, pues actualmente se descubrió que ha recibido una lluvia de ofertas y que incluso cuenta con un muy buen contrato laboral con una reconocida marca colombiana.

Se trata de la empresa Kenzo, famosa marca de ropa del país la cual cuenta con muchos locales en diversos centros comerciales. Allí Jonna será la imagen de la marca, poniendo en práctica su experiencia en modelaje que ya es de varios años.

Ella es Jonna Kuivasaari, la nueva novia de Sebastián Carvajal

En una entrevista para la Revista Aló, el actor dio detalles de la vida de su novia extranjera, donde señaló que Jonna es profesional en Negocios Internacionales y trabaja con una agencia de modelaje internacional. Además, dijo que su pareja es una “mujer elegante, noble y muy inteligente”.

A su vez, el bumangués reveló que apenas vio su Instagram, le habló y la invitó a salir, pero hubo un impedimento que no le permitía comunicarse con ella y era su idioma, por lo que optó por usar traductor, ya que no sabía nada de inglés. De hecho, después de su persistencia, la finlandesa aceptó su invitación y el actor tuvo que recurrir a la ayuda de un amigo para que le lograra traducir lo que ella decía.

Poco después, el también modelo decidió tomar clases intensivas de inglés, incluso, hubo una promesa de por medio que era dominar el idioma para así concretar la relación y formalizar un noviazgo, situación que logró darse.

Hoy en día, Sebastián y Jonna viven juntos en Bogotá (Colombia), tras vivir un año de relación a distancia, y a pesar de la buena relación que sostienen, por ahora no piensan en tener hijos o contraer matrimonio.

¿En qué trabajaba Sebastián antes de ser famoso?

Hace un tiempo, Sebastián Carvajal, actor que nació en Bucaramanga, Colombia, pero vivió en Venezuela, cuando empezó a adquirir fama, reveló detalles de su pasado que nadie sabía:

“Desde pequeñito he sido un payaso, he tenido la chispa para bailar, contar chistes, me gustaba todo lo que tuviera que ver con eso, pero cuando salí del bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer o estudiar así que hice lo que muchos hacen: seguir el consejo de mi papá y entré a administración de empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases”.

Sebastián Carvajal nació en Bucaramanga y vivió en Venezuela durante varios años. Hoy tiene 30 años. - Foto: RCN Televisión

Fue así como el joven bumangués conoció la actuación y lo logró con uñas y dientes abrirse camino para tocar puertas y llegar a donde está hoy: “A los 18 años mi papá me dijo que no iba a seguir desperdiciando la plata en una universidad a la que yo no iba, yo fui sincero y le dije que me iba de la casa para Bogotá porque quería ser actor y sabía que si quería lograrlo había que estar en la ciudad. Le dije me voy y me pongo a trabajar en lo que sea, así sea vendiendo chicles”.

Para 2023, Sebastián Carvajal compartirá set con la exreina de belleza Paola Turbay. - Foto: Instagram: @sebastiancarva

A pesar de que el bumangués no vendió chicles, sí estuvo de lavaplatos en un restaurante. Luego pasó a ser el barman del lugar y con el tiempo fue conociendo personas. Después montó un sitio de entrenamiento físico de TRX y fue allí que conoció a un representante de celebridades que se fijó en el físico de Sebastián y lo incitó para audicionar.