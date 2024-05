“Sentí cosquillas”: Ornella habló del beso con Miguel Bueno y reveló por qué no tuvo nada con él en ‘La casa de los famosos’

Ornella Sierra habló del beso que le dio Miguel Bueno en La casa de los famosos

“Si yo sabía que me iban a eliminar ese día, yo me movía, movía los ojos, movía el labio, yo no sé, pero algo movía, porque cosquillitas en el estómago sí sentí” , dijo la costeña.

¿Por qué Ornella Sierra no tuvo nada con Miguel Bueno en La casa de los famosos Colombia?

“Yo no vine al reality a buscar macho, yo dije que si había un man que me gustara me parchaba y hasta ahí, pero yo no vine a buscar man, ni arrunchis, aunque yo sé que en cierta manera uno no controla eso”, dijo.