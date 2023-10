Shakira cautivó en redes sociales tras aparecer vestida como vaquera

Con estos temas, la colombiana se ha desahogado respecto a todo lo que pasó en medio de su ruptura. Y su reciente lanzamiento, El jefe, no ha sido la excepción.

En este, además de explorar el género del regional mexicano, también le lanza varios mensajes punzantes al exjugador y también a su familia. “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización” y “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”, han sido algunas de esas frases.