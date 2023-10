Polémica: Shakira fue acusada de empujar a una mujer en plena vía pública

Shakira es una de las artistas más grandes que tiene Colombia y si bien el 2022 no fue su mejor año, ya que se enteró de la infidelidad de su entonces pareja, el exfutbolista de la Selección de España y del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué con su actual novia, Clara chía, el 2023 pintó diferente para la artista.

“Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, para la excentricidad. Ella pide grutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas superextrañas, agua de lluvia japonesa Fiji”, aseguró la ex empleada de Shakira.

Shakira es acusada de empujar a una señora de edad

Aunque esto parece aclararse, recientemente se dio a conocer una nueva polémica que envuelve a la barranquillera, pues en redes sociales circula en video en el que, desconociendo el contexto, se podría evidenciar que la cantante no soporta estar rodeada de personas que no sean su equipo de trabajo.

Ante esto, muchos internautas dejaron sus opiniones: “Felicidades que solo la hizo a un lado con el brazo, no por ser figura pública, tiene que aguantarse que todo mundo se le pare enfrente”, “Claro que la empuja en nivel Duos, cierto que ha trabajado mucho para estar en ese lugar privilegiado, pero no le da derecho a maltratar o menospreciar a sus fans”, “La que nace diva, muere diva”, “Empujón no, parece más bien uno con permiso”, “Por ningún lado veo que la empuje, la coge del brazo como si la conociera”, entre otros.