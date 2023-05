Shakira recibió miles de elogios por su ‘outfit’ y su discurso en los Billboard

La noche del domingo 7 de mayo se llevó a cabo la primera versión de la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música. Mujeres de la música latina deslumbraron en el evento que las reconoce y admiran todo su trabajo en la industria.

Shakira en los Billboard. - Foto: fotograma, 0:32, Maluma dedica emotivo mensaje a Shakira en pleno show | Billboard Mujeres Latinas en la Música, Telemundo Entretenimiento, YouTube

La escogida como Mujer del Año fue Shakira, quien lució un despampanante vestido negro que enloqueció a todos sus fanáticos por lo corto y ajustado que era. Los elogios no tardaron en aparecer y es que tenía unos detalles de cuero que exaltaban toda la sensualidad de la mujer que mueve las caderas como una diosa.

“Guapísima y ese vestido espectacular y dice muchas cosas”; “¡Bellísima una mujer al natural increíble!❤️ ella es única 💕¿Vean a Shakira qué linda se ve al ser una mujer original mientras que otras andan irreconocibles! Ella es natural ❤️”; “Porque la que quiere puede, por favor no dejes que la envidia te carcoma”; “No... es mejor que una de 20... mira cuerpazo y cara bellísima”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

“Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, realmente.

Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, porque a qué mujer no le ha pasado que alguna vez, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma.

Shakira dedicó emotivas palabras a su madre, Nidia Ripoll, durante la primera edición de los premios Billboard Mujeres Latinas en la música. - Foto: Fotograma, 3:18, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

Llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma.

Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, puede cantar con rabia y bailar extasiada, y emocionarse hasta las lágrimas.

Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, pero es mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de todas las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año, así que este reconocimiento va para ti.

También va para mis hijos, Milán y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer para mí. Esto también va para mis amigas, porque ustedes me han sostenido, y me sostienen, cuando me flaquean las piernas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos de todo.

Recibo con mucho cariño este honor que me hacen, pero, para mí, más que celebrar a la ‘Mujer del Año’, deberíamos celebrar el ‘Año de las Mujeres’. Hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por allí... Ya no hay marcha atrás. Porque juntas hemos dado un paso al frente, y con cada paso que damos de la mano, somos más libres y más plenas.

Así que gracias por este reconocimiento y lo comparto con esas mujeres increíbles en el mundo, que yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado, porque conocen su vulnerabilidad, pero también su fuerza”.

Estas palabras lograron llegar a las mujeres que estaban en el evento y a las del resto del mundo que se han sentido identificadas con lo que le sucedió a Shakira; además, entre los comentarios hay muchos internautas que la defienden, puesto que aseguran que sanar y perdonar a Gerard Piqué por todo lo que le hizo no es tan fácil y toma tiempo.

“En ella, en su humildad, su fortaleza, su talento, su creatividad y también su dolor y su crecimiento me identifico junto a todas las mujeres del mundo. A mis 60 años celebro la libertad de ser mujeres poderosas. Intensamente, ¡Shak por siempre!”; “Wow... Yo también reconozco el valor de las MUJERES madres solteras, que se enfrentan a un desafío tan GRANDE... Fue la frase más sensible de ella y la que más nos representa a millones de mujeres en el mundo... Qué chimba ser MUJER”; “Esta mujer es tan inteligente y bien hablada, digna mujer colombiana”; “Qué discurso, sin darme cuenta lloré, Shakira para adelante”.