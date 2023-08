Shakira revolucionó las redes con mensaje para la selección Colombia femenina luego de su eliminación

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

La selección Colombia femenina fue motivo de orgullo en su participación en el Mundial. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por supuesto, ella no podía pasar por alto todo lo grandioso que sucedió con Colombia durante este mundial, y les dedicó a las deportistas el siguiente mensaje en Twitter.

De inmediato, varias personas comenzaron a responder, mientras que otras no dudaron en dar like y retuit .

La relación no finalizó en buenos términos, y es que se conoció que el jugador le había sido infiel a la colombiana.

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, aseguró hace un tiempo en una entrevista con Elle España.