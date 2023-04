Shakira se marcha para siempre de Barcelona, en medio de la expectativa mundial por su nueva canción

Solo van tres meses de 2023 y para Shakira ha sido un año para brillar: cuando muchos creían que sería imposible superar lo alcanzado con la BZRP Music Sessions #53, que grabó junto con el argentino Bizarrap, llegó TQG al lado de Karol G.

Y, en medio del éxito, 14 Récords Guinness y cerca de 10 millones de reproducciones con ambas canciones.

La estrella barranquillera se cansó de llorar por su separación con Piqué y empezó a hacer música. Ahora la expectativa se centra en la que será su nueva colaboración, esta vez con su compatriota, el cantante y compositor Manuel Turizo. La nueva canción se llamará Copa vacía y ya varios medios han filtrado apartes de la letra: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Shakira se iría con sus hijos a Miami este mismo fin de semana. (Photo by MEGA/GC Images) - Foto: GC Images

También se supo, a través de las filtraciones del paparazzi Jordi Martin, que Shakira aparecería como sirena en el videoclip del tema, y el programa El gordo y la flaca adelantó que habría un beso entre los dos colombianos.

Todo esto se conoce cuando ya comenzó la cuenta regresiva para su partida definitiva de Barcelona. Shakira ya tiene medio pie fuera de Barcelona, la ciudad que ha sido su hogar durante los últimos doce años y a la que llegó, enamorada de Gerard Piqué, tras el flechazo en el Mundial de Suráfrica 2010. La misma en la que nacieron sus hijos, Sasha y Milan, y en la que ha escrito dolorosas páginas de desamor.

El viaje ya está confirmado, pese a los problemas de salud de su padre, William Mebarak, y el susto de su madre, Nidia Ripoll, por reciente una trombosis en una pierna que la llevó de emergencia a un hospital. La cantante colombiana ya tomó la decisión y desea cuanto antes marcharse de Barcelona.

Entre este fin de semana y la próxima semana su capítulo en España se habrá cerrado para siempre. Así se lo ha hecho saber la artista a su círculo más íntimo, así como a los médicos que cuidan de sus padres, según informa el medio español Vanitatis.

¿A ritmo vallenato?

Maluma sigue derrochando sensualidad en las redes sociales. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Muchos siguen sorprendidos ante la revelación que hiciera esta semana el cantante colombiano Maluma, quien expresó su felicidad al ser uno de los invitados a la edición número 65 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo del 21 al 30 de abril próximos.

En Instagram, ante sus más de 62 millones de seguidores, el reguetonero paisa, que hace poco más de un mes presentó La fórmula junto con el salsero Marc Anthony, no ocultó su alegría por formar parte de los invitados del tradicional evento cultural: “Tantas canciones que vamos a cantar el 30 de abril en el Festival Vallenato, Dios mío bendito... Es un sueño hecho realidad”, contó el artista.

Además, Maluma se mostró muy agradecido porque hace mucho tiempo no visita la costa atlántica colombiana, a pesar de sus múltiples giras. “Gracias a toda la gente por la oportunidad que me dan de estar allí”. “Yo creo que este va a ser un concierto que va a quedar en nuestros corazones, así que no se pierdan la oportunidad”, agregó el intérprete de éxitos como Hawái y Felices los 4.

Desde ya muchos se preguntan ¿qué tal sonará el popular “ay, hombe” a ritmo de reguetón?

Margarita Rosa: ahora, abuela

Margarita Rosa de Francisco, actriz y exreina. - Foto: disney

La actriz, presentadora y exreina de belleza Margarita Rosa de Francisco completaba varios años alejada de la televisión. Recientemente, ha estado dedicada a sus estudios y la escritura de algunos libros.

Pero en abril de este año, la caleña regresará para protagonizar un nuevo programa de Disney+: Viaje al centro de la Tierra.

En la serie de aventura y ciencia ficción, inspirada en la novela homónima de Julio Verne, Margarita Rosa interpretará un rol con acento mexicano. Se trata de Pola, abuela del protagonista. El personaje llega precisamente en un momento en el que la colombiana ha hablado abiertamente de reivindicar la llegada de la edad de una manera digna, sin la esclavitud que suponen los tratamientos estéticos y las cirugías.

Hace cerca de un mes, la actriz se estrenó en TikTok con un video en el que exhibía sin filtros sus canas y arrugas, al tiempo que contaba estar cansada de ocultarlas. Desde ese momento, advirtió a sus seguidores que le daría la bienvenida a lo que ella denomina “el espectáculo de su propio envejecimiento”.

RBD y su lado más oscuro

"Estaré trabajando", es la razón de 'Poncho' para no estar en la gira de RBD. Foto: Instagram @ponchohd. - Foto: Foto: Instagram @ponchohd.

Al actor mexicano Alfonso Herrera le llueven críticas desde que se negó a participar en la gira de reencuentro de Rebelde en 2023, del que formó parte hace más de una década. Sin embargo, parece que tenía motivos de sobra para separarse definitivamente de la agrupación musical.

“(Con mis compañeros de RBD) compartimos cosas que nadie más va a poder saber. Nosotros tuvimos momentos duros, momentos alegres y momentos difíciles”, explicó Herrera.“Como cuando fue lo de Brasil”, dijo, al revivir un traumático evento que tuvo lugar en ese país en 2006, en lo que originalmente sería una firma de autógrafos, pero que generó una avalancha humana en el interior de un supermercado y ocasionó la muerte de tres fanáticas.

“No tuvimos apoyo psicológico para lidiar con eso”, afirmó. “Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y al papá de una de las niñas que perdió la vida. Eso me marcó de una manera profunda y, por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”, se lamentó el artista mexicano.

El Desafío cambia

Juan Esteban Sampedro - Foto: Foto: Canal Caracol

El reality Desafío cumple 19 años y los celebra con una edición completamente renovada, en medio de sus grabaciones en Tobia, Cundinamarca.

A los ya conocidos boxes, en donde los participantes se enfrentan ante los colombianos diariamente, se suman cambios en la dinámica del juego.

Detrás de esas renovaciones está Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión, quien le contó a SEMANA que en esta ocasión los participantes deberán pagar arriendo.

Serán ubicados en unas casas idénticas con el nombre de su equipo, pero para permanecer en ellas deberán pagar y, de no hacerlo, tendrán que ir a la temida Playa Baja.

Además, durante la competencia 1.400 millones de pesos estarán en juego a través de los distintos premios, y con este dinero deberán sobrevivir al Desafío The Box.

Sampedro no duda en llamarlo “el reality de los colombianos”, toda vez que “es un formato nuestro, creado aquí y llevado a otros lugares del mundo, y, además, está hecho con amor y eso la gente lo percibe”.

El show de Georgina continúa

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, es dueña de uno de los bolsos más caros del mundo - Foto: cuenta de instagram @georginagio

Georgina Rodríguez vuelve a las pantallas de los usuarios de Netflix con la segunda temporada de Soy Georgina, el popular reality show que ahonda en la vida cotidiana de la modelo, influenciadora y empresaria de 29 años.

Tras su lanzamiento en enero de 2022, la pareja de Cristiano Ronaldo abrió nuevamente las puertas de su mansión para mostrar una nueva descarga de lujos y excentricidades. Y, si bien la primera temporada estuvo centrada en los orígenes humildes de la modelo argentina, esta vez la serie la mostrará en su faceta de madre y esposa de uno de los futbolistas más reconocidos del planeta, quien, además, aceptó aparecer en algunos episodios.

Esta segunda temporada está revolucionando las redes sociales, especialmente por los secretos que cuenta sobre su vida privada con el futbolista, como cuando revela que suelen tener sexo en lugares inusuales, como el spa que tienen en su casa.

Otra que se ha robado el show en este reality es Alana Martina, la hija de la pareja, a la que le encanta llamar la atención y ser el centro de todas las miradas con sus ocurrencias.