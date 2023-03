Poncho Herrera rompió el silencio y habló sobre la Gira Oficial de RBD: “No vimos un peso”

Alfonso Herrera ha tenido unos meses vertiginosos desde finales de 2022 y por supuesto durante todo el 2023 de cuenta de la gira que hará RBD, agrupación mexicana en la que él hizo parte hace más de una década. Dicha banda emprenderá un viaje de reencuentro con sus fans a partir del próximo agosto con todos sus integrantes originales, menos el actor mexicano, a quien le llovieron millones de críticas por no hacer parte de esta nueva etapa “rebelde”.

Muchas fueron las teorías que volaron en internet y en varios medios de comunicación latinos sobre la negativa de Poncho, como todos sus fans lo conocen, a participar en esta gira, que en Colombia tendrá cuatro fechas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, del 3 al 6 de noviembre.

Alfonso 'Poncho' Herrera habló de la gira de Rebelde. - Foto: Instagram: @ponchohd

Una de las más sonadas y reposteadas en las redes sociales fue la de los desacuerdos monetarios entre Herrera y los organizadores de la gira, asunto que el actor atajó de raíz cuando llegaba a Ciudad de México y fue abordado por un grupo de periodistas en la terminal aérea, logrando las primeras declaraciones de Alfonso sobre este tema.

Meses después, en entrevista con el diario El País de España, Poncho volvió a referirse a su ausencia en el Soy Rebelde World Tour y dejó muy claro que no fue por dinero, sino por trabajo, pues en este momento se encuentra realizando varios proyectos televisivos y cinematográficos, entre ellos la gira de medios de la cinta ¡Qué viva México!, del director mexicano Luis Estrada.

“Si Luis me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera”, afirmó el mexicano, dando luces de la verdadera razón por la que es un “rebelde”, pero en pausa.

“Mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento”, añadió el actor, que ha participado en proyectos como Sense8, El Dandy, Ozark, La dictadura perfecta y El baile de los 41, donde ha mostrado un talento versátil para todo tipo de roles ante las cámaras.

Alfonso Herrera participará en la premiada serie de Netflix Ozark. - Foto: Instagram: @ponchohd

Esta facilidad de encarnar a hombres tan diferentes el uno del otro la desarrolló cuando logró salir del manto de su primer contrato con cláusulas de exclusividad y se aventuró a foguearse en proyectos que sin saberlo iban a forjar el actor que hoy muestra en pantalla, sin desmeritar nunca sus inicios telenovelescos.

Sin embargo, le confesó a El País de España que durante su permanencia en los proyectos de Rebelde y RBD, tuvo que ceder los derechos de su personaje y las regalías que estos pudieran acumular, lo que hizo “injusto” el pertenecer a dicha banda, que movió masas por toda Latinoamérica a finales de la primera década de los 2000.

“Nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa”, añadió Alfonso.

Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María y Christian Chávez de RBD (Photo by Jim Spellman/WireImage for Clear Channel Radio New York). - Foto: Photo by Jim Spellman/WireImage for Clear Channel Radio New York

Otro de los asuntos monetarios con los que Herrera no estuvo de acuerdo fue el pago que recibieron él y sus compañeros luego del concierto que realizaron en Los Ángeles, en el que 63.000 personas corearon éxitos como Rebelde, Solo quédate en silencio y la mítica Sálvame, para recibir solamente 18.000 pesos mexicanos, que a la conversión de hoy sería alrededor de 4 millones de pesos colombianos.

“Nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, mencionó Herrera, recordando el fatídico día en el que tres de sus fanáticos murieron cuando una avalancha de 15.000 personas se abalanzó contra el escenario por la euforia de ver a los seis mexicanos en vivo, aplastando a aquellos que estaban contra la barandilla de seguridad.