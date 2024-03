Shakira ventiló el particular apodo con el que se refiere a Piqué y expuso ‘sorpresa’ que viene: “Necesitaba sacarlo”

Pese a que este amor pintaba como algo perfecto, en 2022 se reveló la irreversible noticia que habían tomado de separarse, precisamente por desacuerdos y traiciones que se dieron con el pasar de los años. Shakira no aguantó esta desilusión personal, mudándose a Estados Unidos para iniciar de cero con sus hijos, olvidando lo ocurrido antes.

Shakira y sus hijos en la ceremonia de los VMAs 2023 - (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV