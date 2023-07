Shakira volvió a cantar a dueto con su hijo Sasha: sorprendieron con un éxito de Vicente Fernández

Cuando se conoció que Shakira por fin dejaría Barcelona para mudarse a Miami, dado que su padre había superado unas complicaciones en salud, la prensa rosa se preguntó cómo le iría a la colombiana en su nuevo destino. Los periódicos también informaron que Milan y Sasha, los hijos que tuvo con Gerard Piqué, no querían abandonar la ciudad donde crecieron. Pero hoy están más que bien.

Milan y Sasha, hijos de Piqué, cantan en canción de Shakira, 'Acróstico'. | Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Entre los comentarios a la publicación, sobresalieron: “Shakira está teniendo más vida social los últimos tres meses que los 12 años que vivió en Barcelona, Piqué era un bulto de sal”; “Hermosos hijos de Shakira, el brillo de los niños no miente, aman estar con la mamá”, y “el que esté de acuerdo conmigo que le dé me gusta, Shakira es la reina de la música del mundo”.

El baile de Shakira que infartó a sus seguidores

Shakira, que se ha robado la atención en las principales páginas de entretenimiento el último año, se rehúsa a ceder espacio a alguien más. Estos días, en los que los ojos han estado puestos en la película ‘Barbie’ , la colombiana no ha dejado de subir contenido a sus redes sociales. Pero la grabación que publicó este 24 de julio fue algo de otro mundo.

La artista aprovechó su más reciente sencillo, Copa vacía , para bailar como en sus mejores tiempos y deleitar a los más de 88 millones de seguidores en Instagram. Con un filtro de sirena y desde una piscina, publicó su coreografía de la canción. Incluso aprovechó para enviar algunos besos, gesto que no pasó desapercibido en sus fanáticos.

Las reacciones al video que dejó infartado a más de uno no se hicieron esperar. Entre los comentarios, sobresalieron: “Shakira dijo: ¿así que The Little Mermaid y Barbie son tendencia este año? ¡Aguántenme mis caderas un momentico!”; “tus caderas jamás mienten” y “la sirenita más guapa”.