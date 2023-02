Sin camisa, con ramillete de rosas y muy sexy: así celebra Maluma el Día de San Valentín

Maluma tenía muy acostumbrados a sus fanáticos en las redes sociales a mostrarles el escultural cuerpo que día a día cultiva en el gimnasio con una rutina de ejercicios casi militar y una dieta alimentaria con las porciones perfectas de proteínas, carbohidratos y demás; sin embargo, esto había disminuido notablemente con el cambio de la faceta musical del paisa, pues “Papi Juancho” era mucho más “mostrón” que “Don Juan”.

Pero el milagro se le hizo a los más de 62,7 millones de seguidores que tienen el paisa en Instagram, pues el intérprete de Junio decidió hacerse una sensual sesión de fotos donde salió semidesnudo y mostró parte de uno de sus carros de lujo, todo en el marco de la celebración del Día de San Valentín, más conocido como el “día de los enamorados”, en la mayoría de países del mundo.

Maluma es una de las caras de la nueva campaña de Boss con su faceta de "Don Juan". - Foto: Boss

Maluma decidió despojarse de su camiseta y quedarse en pantalones de cuero rojos con zapatillas deportivas blancas, look que complementó con el detalle más característico de “Don Juan”, sus trenzas en la cabeza, cuya forma cambia con regularidad para darle frescura y mucho carácter a su nueva imagen.

Así luce ahora el personaje de Don Juan de Maluma - Foto: Instagram @Maluma

Este look lo mostró al lado, delante y sobre su auto de lujo, también de color rojo, que no solo adornó con su presencia semidesnuda, sino con un ramillete de más de 100 rosas muy rojas que combinaban a la perfección en el cuadro kitsch que terminó publicando el paisa en su perfil personal de Instagram, que ya cuenta con más de 1.300.000 likes y una infinidad de comentarios de todos los tonos que permite la red social.

“Hey Don Eloy 😂💪🏼”, “Ja ja te pasaste!!!!👏”, “Malu me quede esperando el desayuno sorpresa 😍😂”, “Gracias por el carro... las flores te las puedes quedar 😂”, “Esta más rico que la caja de chocolate que me mandó 😍”, “Mi papá 😻”, “Qué san valentín tan divino, muerome”, “Regálame ese carro o el dinero y ya, feliz día”, “Omg😍 Gracias por el detalle baby me encantó!!🤤🤤🤤🔥”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación. Por su parte, el cantante solo atinó a escribir: “Baby aquí llegó tu DON JUAN… #HappyValentinesDay ❤️🌹”.

Maluma se fue de fiesta en Medellín y usó particular truco para no ser reconocido

El paisa, recientemente, se robó las miradas de los curiosos en las redes sociales con un particular video que publicó en su cuenta oficial de TikTok. El cantante compartió su interés por asistir al festival La Solar, el cual no solo se enfocó en música, sino también en emprendimientos y moda.

Maluma no se quedó con las ganas de participar de este evento cultural, por lo que aseguró que se las ingeniaría para pasar desapercibido y así disfrutar plenamente de las presentaciones de música electrónica, rock y reguetón. El antioqueño comentó que recurriría a una idea sencilla y básica, la cual lo ayudaría a que no lo reconocieran en el lugar del festival.

Así lució Maluma en la pasada edición de La Solar. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

El reguetonero optó por lucir un atuendo negro y un pasamontañas del mismo color para ir al show que quería, pasando como un asistente más de la celebración artística. La celebridad internacional dio unas palabras en el video, manifestando lo emocionado que estaba con esta experiencia.

“Nos vamos para ‘La solar’. Vamos a rumbear en Medallo. A mí me encanta rumbear en mi tierra. Voy con todo el combo a pasarla una chimba”, dijo.

@maluma PILLEN… me fui a rumbear en Medallo y nadie se dio cuenta (creo) 😂😂😂😂 ♬ sonido original - Juan Luis

Todo indica que la estrella urbana alcanzó la meta y gozó del evento sin ser reconocido por las personas que asistieron. Los usuarios de redes sociales manifestaron su sorpresa al enterarse de que aquel hombre misterioso era el ‘Pretty boy’.

“¿Vieron que Maluma estuvo toda la noche en la Solar y nadie se dio cuenta?”, “O sea, ustedes vieron que Maluma baby estuvo en La Solar como un X más?”, “Maluma estuvo en La Solar y nadie se enteró”, “Bailamos techno con Maluma sin saber que era Maluma”, entre otros comentarios.