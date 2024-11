¿Igualdad de derechos?

En abril de 2015 Loeb escribió una columna de opinión titulada “Nuestros embriones congelados tienen derecho a vivir”, que fue publicada por The New York Times. Se trataba de otro de sus intentos por desacreditar a Vergara. “Las mujeres tienen derecho a continuar un embarazo aunque el hombre no lo quiera. ¿No debería el hombre tener un derecho similar para llevar sus embriones a término aunque la mujer lo objete? Este asunto, a diferencia del aborto, no tiene nada que ver con los derechos sobre el propio cuerpo, y tiene todo que ver con los derechos parentales para proteger la vida de su hijo o hija no nacido”, dijo en esa oportunidad.