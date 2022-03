Foto: Archivo particular / DANIEL REINA ROMERO

La actriz le respondió a la jueza de ‘Yo me llamo’, luego de que la mandara a callar en Twitter.

¿Son o no amigas? La respuesta de Margarita Rosa a críticas de Amparo Grisales

La amistad entre Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco parece no estar pasando por su mejor momento, incluso con la jurado de Yo me llamo asegurando que su colega actriz lleva varios meses negando que en algún momento de la vida fueron amigas.

Por esto, Grisales no dudó en responder de forma sarcástica a una publicación que De Francisco hizo en Twitter, recordando la reciente ‘enemistad’ nacida entre ambas.

“Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerla callar a la fuerza”, escribió en su momento De Francisco en la red social.

En respuesta, Grisales decidió usar la frase colocada por la actriz para, literalmente, mandarla a callar, lamentando el hecho que De Francisco haya negado la amistad que mantuvieron durante varios años gracias a los trabajos en los que compartieron.

“Entonces, ‘cállese, hermana’. No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. ¡Respire, amiga! (aunque según usted, nunca lo fuimos). Abrazo de Luz, Rosa”, explicó la controversial jurado de Yo me llamo.

Entonces “ CÁLLESE HERMANA”

No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!!

Respire amiga…!!

( aunque según ud.nunca lo fuimos)

Abracito de Luz Rosa …!!🌷 https://t.co/J5O6RNAX3y — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

Como era de esperarse, la ‘Niña Mencha’ no se quedó callada frente a las críticas que le hizo Grisales y por medio de un texto que publicó en su sitio web personal contestó a todos y cada uno de los comentarios que su ‘examiga’ le escribió en redes sociales.

“Qué buena oportunidad me estoy dando para decirte unas cuantas sinceridades. Este género en particular, el de la epístola, tiene la virtud de facilitar la precisión de lo que se quiere comunicar, especialmente cuando va dirigida a una sola persona”, inició De Francisco.

En la misiva, la actriz confiesa sentir una admiración total por Grisales y la forma en que ella sigue apropiándose de su sexualidad, por medio de su sensualidad y de su cuerpo. Además, alabó la forma en que su excompañera de actuación transformó la manera en que la sociedad observaba a las mujeres en televisión, reconociendo la importancia de la seducción como medio de cambio de una sociedad “mojigata” como la colombiana.

“La forma en que ‘manifestás’ tu desacuerdo o tu molestia conmigo no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado, y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue y seguirá siendo una maravilla real, viviente”, añadió.

Asimismo, recordó algunas anécdotas juntas, como la vez que Margarita Rosa perdió a su perro por cuenta de un mal procedimiento quirúrgico. En ese momento, Amparo Grisales no solo la acompañó en su dolor, sino que, según relata De Francisco, también tuvo valor para reclamar a los responsables de la muerte del animal.

Por esto, y mucho más, la actriz decidió mostrar la bandera blanca y no continuar con la pelea casada que tenía con Grisales, asegurando que, aunque tiene razones para continuar con la discusión, lo cierto es que son más los motivos de agradecimiento y respeto que aún conserva para con ella.

Sin embargo, antes de concluir, dio visos para entender que la amistad con la experimentada artista ya había culminado, por lo que mostraba su admiración como lo haría cualquier otra fan.

“Aunque te dejo el mío (corazón) en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional pero consciente de tu humanidad en todos sus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, ¡nunca te callés!”, finalizó De Francisco.

A continuación la publicación con la que la actriz promocionó la carta que subió a su página web. En la imagen, que compartió en Instagram, aparecen tanto ella como Grisales, durante su juventud, con un mensaje especial: “Querida Amparo: qué buena oportunidad para decirte unas cuantas sinceridades”.