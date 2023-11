Taliana Vargas revela en SEMANA cómo afronta el vitiligo, que sufre desde hace meses; “intenté varios tratamientos, ninguno funcionó”

“Sufrí ataques injustos; porque yo suelo ir al Petronio desde que vivo en Cali hace diez años. Cuando me casé con Alejandro, dentro de la agenda del matrimonio siempre estuvo ir al festival, compartir con las tradiciones. Y este año me invitaron a abrir un desfile, no me colé, no me monté en una tarima sin invitación. Hoy, creo que las críticas me han hecho más fuerte y me han ayudado a entender la complejidad de lo público, que es desde donde se hacen las grandes transformaciones. Pero no me quedó ningún mal sabor, no soy rencorosa”, relató Taliana en SEMANA .

“Ojalá todas las enfermedades fueran como manchas en la piel que no duelen. Yo lo veo solo como una falta de pigmento y ya. Hoy agradezco cada una de mis manchas. Y mira, no aumentaron pese a los días tan duros en campaña. Ya no me hago tratamientos en la piel, intenté varios pero no me funcionaron. Ya no tengo rollo con eso. Siempre he sido una mujer natural, quiero envejecer con dignidad. Sí, Dios me dio unos genes a los que les he sacado jugo, sin cirugías. Cuando fui Señorita Colombia, me decían que debía hacerme siete cirugías plásticas y me gané de enemiga a mucha gente porque no accedí a eso. Y han pasado 16 años y nunca lo hice. Ni siquiera bótox. Nunca quiero ser esclava de la vanidad ni de la belleza”, confesó la hermosa samaria en SEMANA.