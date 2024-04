¿Tanto? Revelan la millonada que habría recibido Sandra Muñoz por participar en ‘La Casa de los Famosos’

¿Cuánto ganó Sandra Muñoz por participar en La casa de los famosos Colombia?

¿La casa de los famosos Colombia es libreteada?

Sierra mencionó que al interior de la casa estudio no hay libreto, y que “Todo lo que se pasa ahí es lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos comportarnos, pensar, hablar, decir. Pero algo que ustedes no han entendido es que es un ‘reality show’; estamos encerrados 20 personas que no se conocen, totalmente diferentes, que no tienen celulares, sin ver el mundo exterior, solo compartiendo. Uno no actúa de una manera tan racional a veces y siempre pasa, pero eso es lo que mucha gente no ha entendido”.