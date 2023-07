“Tenemos dirigentes que son muy buenos para hablar mierda”: Yeison Jiménez se desahoga en SEMANA y ataca a varios políticos

El cantante de música popular Yeison Jiménez lanzó recientemente su canción Hasta la madre, junto a la agrupación Pasabordo. En entrevista con SEMANA, a propósito de este nuevo trabajo musical, el artista aprovechó para referirse, sin filtros, a la situación actual del país.

“A Colombia lo que le falta es amor propio. Tenemos dirigentes que son muy buenos para hablar mierda y ya. Son muy buenos para hablar de política, pero extremadamente malos para hacer. lo digo de verdad con todo el amor del mundo”, dijo el artista.

Decepcionado, asegura que “todo el que se sube al poder piensa solo en los de ellos, a quién les deben favores, con quién se van a robar los contratos. A Colombia le faltan dirigentes que piensen en el pueblo y en la gente. Todos se suben a hacer lo mismo cuatro años. Y el que llega se dedica a criticar lo que hizo el anterior, pero todos hacen lo mismo”.

Yeison Jiménez, cuando ganó en los Premios Nuestra Tierra con su canción 'De pura rabia'.

Cuenta que hace podo llegó de Chile, “antes estuve en Australia y Europa y el peor error que tienen los colombianos es que no indagan. No saben cuál es la realidad de muchas cosas en el mundo hoy. La sequía tan gigantesca que hay. Se están secando los ríos. Mientras nosotros estamos en una posición geográfica privilegiada que nos permite producir comida 24/7. No hemos entendido que somos un país rico. Es un país que tiene todo para ser grande”.

De acuerdo con Jiménez, es imposible que Argentina no tenga ni el 20 % de nuestras posibilidades y ese país produce mucho más dinero que nosotros a nivel agroindustrial. Y solo producen cuatro o cinco meses del año, mientras que aquí podemos hacerlo todo el año”.

“No, no es cierto que me vaya a retirar de la música”: Yeison Jiménez habla de su nueva canción junto a Pasabordo

Yeison Jiménez y el grupo Pasabordo presentan su más reciente canción Hasta la madre, que se mueve en el género regional mexicano, una tendencia que muchos consideran el nuevo reguetón.

En entrevista con SEMANA, el cantante de música popular desmiente que se vaya a retirar de la música, pero sí que se imagina hacer una pausa para componer canciones dedicadas a Dios. También habló junto a Pasabordo de esta nueva aventura musical que los tiene en el número uno.

SEMANA: ¿Esta canción, ‘Hasta la madre’, hace parte de ese boom de música regional mexicana que muchos consideran el nuevo reguetón?

Juan Gabriel Rodríguez: Esto para nada es un boom es la nueva tendencia a nivel mundial (…) y también de nuestra cultura popular colombiana.

Yeison Jiménez: Creo que se veía venir. Y hay algo que me sorprende mucho: hace como unos cinco años hablaba con gente muy fuerte de la industria de lo urbano y ya vaticinaban que lo regional se iba a meter con fuerza, hay una ola nueva. Siento que lo urbano saturó. La gente ya quería otra cosa y llegan entonces los pelados de México, Colombia, Estados Unidos. Incluso reguetoneros que se subieron a la tendencia, hasta Bad Bunny se subió.

Jonathan Hernández (Pasabordo): Lo que estamos viendo, es tendencia, novedad, pero se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Cuanto tiempo tiene Yeison, cuanto tiene Pasabordo. Pero lo que viene es mucho grande. (…) Y lo que está pasando con Hasta la madre, que es una de las canciones más pegadas del momento.

Yeison Jiménez, cantante.

SEMANA: ¿Qué tuvo que pasar para que coincidieran en esta exitosa unión musical?

Yeison Jiménez: Tiempo. La amistad siempre ha estado, el amor y el cariño y el respeto. (…) Cada vez se me cierra más la brecha del tiempo.

Juan Gabriel Rodríguez (Pasabordo): Estamos potencializando los géneros completamente. El pop que veíamos haciendo con ese despecho (…) estamos dando cultura.

Jonathan Hernández (Pasabordo): Trabajar con Yeison, brutal. Nos debíamos esta colaboración. (…) eso suma de alguna manera al resultado que se está viendo.

Yeison Jiménez y Pasabordo

SEMANA: Hace unos días circuló la versión de que Jeison Jiménez se iba a retirar de la música. ¿Cuál es la verdad detrás de eso?

Yeison Jiménez: Me siento cansado, llevo 7 u 8 años pegado, sin parar. Y pienso que en tres años tendré 35 años y nunca, en 12 años de carrera, he parado. No sé lo que es que llegue un fin de semana y pueda descansar. Ni siquiera en pandemia, donde me dediqué cuatro meses a componer y al quinto mes ya estaba trabajando. Quisiera hacer un paréntesis y sacar un tiempo para mí. Quiero ver en concierto a los artistas que me gustan, a Karol G en tarima, tampoco he visto a Los Bukis, a Julián Álvarez. Es triste, tengo el dinero para ir, pero nunca tengo tiempo. Quisiera ir a un concierto de reguetón y saber qué es eso. Y muy posiblemente, cuando me canse de todo esto, me voy a ir a una finca, me alejaré de todo y me dedicaré a componer música cristiana y a cantar para Dios. Hacer un álbum para Dios me parecería una locura.

SEMANA: Yeison, ¿cómo lo salvó Dios de esa otra vida que llevaba, lejos del brillo y el éxito que tiene hoy?

Yeison Jiménez: En el mundo artístico hay dos formas de llegar al éxito. Con Dios puedes llegar al éxito y permanecer y con suerte también, pero no permaneces. Hay gente que tiene golpes de suerte, pero los golpes de suerte no vienen de Dios, por eso son cosas que no duran. Para mí es importante que él esté en la ecuación. Algunos me dicen: Canta música pa’ borrachos, pero habla de Dios. Pero, con todo respeto les digo, es muy distinto quién soy yo a lo que canto yo. Soy un ser humano íntegro, que tengo valores y que respeto y que he sabido caminar y aprender de mis errores.

Por eso, le debo como cuatro tatuajes a Dios y no he tenido tiempo. Llevo siete años en esas. Quiero tatuarme Génesis 12: 1-6, que fue un párrafo de la Biblia que tomé para mí cuando me alejé de todo lo malo que había en mi vida. Y cuando dije: “Voy a hacer historia, a ser una leyenda de esta música”. Tatuarme también algo de mis hijas, quiero llevarlas en mi piel. Quiero hacerme un dibujo de ellas en el mar, que es el recuerdo más bonito que tengo. Quisiera escribir algo que me gusta: la prudencia, que es la mamá de las virtudes. La prudencia es saber caminar, pensar, hablar, hacer.

El artista ya lleva 11 años de carrera musical.

SEMANA: ¿Cómo ve a Colombia, cuando muchos colegas artistas se han sentido defraudados por un gobierno que les prometió un cambio que hasta ahora no ven?

Yeison Jiménez: Hace poco llegué de Chile, antes estuve en Australia y Europa. Y siento que el peor error que tienen los colombianos es que no indagan. No saben cuál es la realidad de muchas cosas en el mundo hoy. La sequía tan gigantesca que hay. Se están secando los ríos. Mientras nosotros estamos en una posición geográfica privilegiada que nos permite producir comida 24/7. No hemos entendido que somos un país rico. Es un país que tiene todo para ser grande.

A Colombia lo que le falta es amor propio. Hemos tenido dirigentes que son muy buenos para hablar mierda y ya. Son muy buenos para hablar de política, pero extremadamente malos para hacer. Lo digo de verdad con todo el amor del mundo. Es imposible que Argentina no tenga ni el 20 por ciento de nuestras posibilidades y produzca mucho más dinero que nosotros a nivel agroindustrial. Y solo producen cuatro o cinco meses del año, mientras que aquí podemos hacerlo todo el año.