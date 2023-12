“Tenía un coma inducido... ¿Me voy a morir?”: el desgarrador relato de la esposa de Jota Mario Valencia, antes de que el presentador falleciera

En la misma línea, Gineth no tuvo problema en decir que era “muy exigente... Cuando tú tienes un jefe que sabe de lo que está hablando, tú no puedes decirle bobadas. Sabía de redacción, sabía de todo y si no sabía de algo se lo inventaba, y uno quedaba convencido de que era como él lo decía”.

La última conversación de Jota Mario con su esposa

“Siempre hablaba de la muerte... Tuvo un coágulo en el cerebro, pero, pues, nosotros nos fuimos para Cartagena y tenía como vértigo... Al otro día estuvo bien y al siguiente día yo me desperté y me dicen ‘don Jota está muy malito’... Intenté sentarlo, pero el vértigo era tal que no se sostenía... A mí se me prendió el bombillo y llamé a un amigo de nosotros y me dijo ‘ya mismo, ya te mando una ambulancia’... Todos los médicos estaban en fila para recibirlo, hicieron todo lo que podían hacer, pero el coágulo no era de horas, sino de dos días”, explicó fuentes que eso fue parte de lo que vivió, antes de que el reconocido host falleciera.