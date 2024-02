Tiene 8 hijos, es influencer y sigue concursando en certámenes de belleza. Así es la vida de una modelo estadounidense

Hannah Neeleman es una mujer que ha mostrado cómo se puede ser mamá, influencer y modelo al mismo tiempo. Una estadounidense que es una de las más reconocidas en las redes sociales y que con 8 hijos, a sus 33 años, muestra contenido de su día a día en las distintas facetas en las que se desempeña.

Tras dar a luz hace dos semanas contó a The New York Times que ya no le era necesario usar pañales posparto aunque confesó que “todavía estoy sangrando un poco”.

Y es que estaba a punto de participar en la ronda de trajes de baño del concurso de belleza Señora Mundo, para mujeres casadas de todo el mundo.

“No creo que sea vergonzoso mostrar que acabo de tener una bebé”, dijo Neeleman al diario. Sabe que no va a tener un vientre totalmente plano, pero eso no significa ningún impedimento para que participe.

Neeleman es exbailarina formada en Juilliard y se ha hecho famosa en redes sociales como Instagram con el perfil Ballerina Farm, una estrella muy popular por su presencia en los concursos. En su cuenta son millones de personas ven sus publicaciones, entre ellos videos que muestran cómo es su vida en el campo a 50 kilómetros de Salt Lake City, Utah.

Cuando participó en Señora Mundo, el pasado 21 de enero, se calcula que 9 millones de seguidores en Instagram la vieron ordeñar a su vaca, Tulip, hornear pan de masa madre y atender a sus hijos.

Ballerina Farm no solo es el nombre de su perfil, sino también toda una marca bien construida en la que Neeleman aparece como fundadora y directora ejecutiva.

Otra de sus habilidades es con la cocina, pues como señala The New York Times en su artículo: “No hay pastel que no pueda hornear, ni número de niños o ganado que no pueda manejar. Su marido, Daniel, hace cameos como el goloso que devora felizmente todo lo que ella cocina”.

Pero así como tiene sus seguidores que la apoyan y la admiran, también están los que critican. “¿Es, como dirían sus fans, una mujer que ha tomado la encomiable decisión de quedarse en casa, criar a los niños y apoyar la granja familiar? ¿O es, como dirían sus detractores, alguien que usa las redes sociales para presionar por un retorno a los roles de género tradicionales mientras pasa por alto los privilegios que le permitieron tener ese estilo de vida?”, señala el diario neoyorquino.

Neeleman hace caso omiso del qué dirán y ha monetizado su popularidad, pues sus fans compran los paquetes que hace deshidratados de masa madre por 18 dólares.

“Otros artículos incluyen un delantal a cuadros y un juego de platos esmaltados. Está planeada la construcción de una tienda y una cafetería Ballerina Farm, al igual que una operación lechera”, dijo Neeleman a TNY.