Esposa de Diego Guauque destapa su reacción al enterarse del cáncer: “me derrumbó”

En un video Diego dijo “Estaba en el oncólogo y me dieron el resultado exacto del sarcoma que tengo. Yo les había dicho que tocaba saber el nombre y el apellido. El que yo tengo se llama leiomiosarcoma. Es buenísimo que se sepa cuál es porque ya se puede establecer bien cuál es la medicina que me tienen que inyectar para acabarlo”, y luego de eso le dieron las opciones de tratamiento que era posible hacerle.

Esposa de Diego Guauque habla sobre cáncer del periodista

“Fue uno de los días más difíciles de mi vida, porque yo sí estaba muy positiva en que no era cáncer, todo el tiempo repetía que todo iba a salir bien y cuando a mí me dan la noticia yo me voy para el piso y después de haber conservado el positivismo, ese día sí me derrumbo y termina Diego consolándome”, aseguró Alejandra.