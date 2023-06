¿Tiene novio? Lina Tejeiro reveló la verdad sobre si tiene un nuevo amor

La reconocida actriz de la televisión y el cine colombiano, Lina Tejeiro, suele estar muy activa en las redes sociales, en donde interactúa con frecuencia con sus seguidores.

Allí la actriz suele leer algunos de los miles de mensajes que le llegan a diario, en donde están pendientes de su salud, sus proyectos y también algunos detalles de su vida privada.

La actriz llanera no deja de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Recientemente, la artista habilitó la caja de preguntas para que sus seguidores indagaran un poco más sobre su vida. Así, recibió preguntas sobre todo tipo de temas, pero contestó algunas relacionadas con su salud, algunos rasgos naturales de la piel, y el amor.

Un seguidor de Lina se atrevió a preguntarle: “¿perdonarías una infidelidad?”, cuestión que inquietó mucho a la llanera, pues luego de tantas decepciones amorosas y de vivir una relación de nueve años con el cantante pereirano, tuvo que pensar muy bien su respuesta, una que dejó pensando a muchos, pues navega entre la ambigüedad y la confesión de un posible perdón, en una posible situación de “cachos”.

“No. Pero, pues... claramente lo estoy diciendo desde una posición muy diferente”, indicó al inicio, y continuó desarrollando su idea, “pues porque no estoy comprometida en ninguna relación y como mi corazón está bastante tranquilo, pues es muy fácil decir que no perdonaría una infidelidad”.

Lina Tejeiro con un look rockero. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Y aprovechó para causar todavía más curiosidad: “Pero, ¿qué pasaría si estuviera perdidamente enamorada de otra persona?”.

Finalmente, la artista se confesó: “Tampoco perdonaría una infidelidad, porque con mis anteriores relaciones he aprendido que lo que se permite, se repite”, declaró Tejeiro.

En ese mismo hilo, aprovecharon también para preguntarle qué era mejor, según su óptica, si estar soltero o si era mejor tener una pareja. “Depende mucho de lo que uno realmente quiera”.

A su vez, la actriz reveló cómo está por estos días su corazón y cómo se ha sentido en los últimos meses.

Lina Tejeiro, actriz colombiana nacida en Villavicencio. - Foto: Instagram: @linatejeiro

“Yo en este momento de mi vida estoy sola y me encanta como estoy ahora. Hace unos meses hubiera dicho ‘ay no, ya quiero un novio’, pero como me encuentro en este momento... me siento muy bien, entonces por ahora digo que qué rico la soltería”, manifestó de manera contundente la actriz.

Entre tanto, a Lina también le preguntaron sobre los biopolímeros, sustancia que hace ya varios años se inyectó en sus glúteos para aumentar su tamaño y con el pasar del tiempo se convirtieron en su peor pesadilla, pues este elemento resultó ser nocivo para la salud y esto le ha generado diferentes síntomas, como dolores musculares, hinchazón, calambres, movilidad reducida y muchos más.

Lina ha tenido que pasar al quirófano para retirar los residuos de biopolímeros que se le han regado por todo su cuerpo, siendo sus glúteos su zona más afectada. Hace pocos meses la llanera volvió a la sala de cirugía por última vez para realizar una de las extracciones más exhaustivas que le han realizado, por ende la recuperación fue del mismo nivel y mantuvo a la actriz de completo reposo por varias semanas.

Lina Tejeiro recibió críticas por su vestido en la gala de los premios a los peores vestidos. - Foto: Captura de pantalla cuenta oficial de Lina Tejeiro @LinaTejeiroam @nomasacosobth

En medio de la dinámica, le preguntaron sobre esto y con gran alegría, Lina contestó: “No, si supieran, es que no les he contado… Ayer fui donde mi cirujano y me dijo que prácticamente ya me daba de alta”.

Y añadió: “Me decía ‘prácticamente’ porque pues, cualquier cosa puede llegar a pasar con los biopolímeros, pero al parecer todo está perfecto, va a continuar perfecto y entonces ya puedo hacer mi vida normal, mi recuperación está perfecta… Volví”.