“Toca esperar tres meses para volver a operar”: médico tras retirar implante infectado de Yina Calderón

Yina siempre ha sido muy honesta con las cirugías que se ha realizado y hasta lo usa para generar ventas con su empresa de fajas, siendo ella misma una de las primeras en probar su eficacia, pues las usa cada vez que sale del quirófano tras realizarse algún procedimiento estético.

Esta vez Yina mostró en su cuenta oficial de Instagram el video en el que se ve el momento preciso cuando le sacan la prótesis de glúteo que se le infectó, debido a que la herida no sanó de la forma precisa y todo terminó en el retiro de la misma.

El video es demasiado gráfico y cuenta con un filtro de prevención y precaución que Instagram siempre pone a este tipo de contenido. Una vez el usuario acepta verlo, puede verse la herida, la prótesis a la vita y el procedimiento que realiza el cirujano.

“Tiene la prótesis completamente expuesta, hizo una obstrucción de la prótesis, ¿qué nos toca hacer?, nos toca retirarla”, dice el doctor mientras señala el implante y acto seguido lo retira con sus propias manos, dejando el hueco en el glúteo de Yina.

Posteriormente, el médico que se ve en el clip explica qué sigue en la cirugía. “Le vamos a limpiar y reconstruir toda esta zona. A futuro, no sé si el doctor que la operó le va a colocar otra vez la prótesis. una 340 de politex; pero desafortunadamente está infectado, no la podemos rescatar. Cuando está infectado nos toca obligatoriamente retirar la prótesis, esperar tres meses y volverla a colocar”, afirma el profesional.

Por su parte, la influencer dejó un texto extenso en la publicación que hizo en su cuenta @oficialdjyinacalderon explicando la situación desde su punto de vista, donde deja claro que ella tomó las medidas de precaución pertinentes y que los profesionales que le practicaron la cirugía original no tienen la culpa de nada, esta fue una complicación que puede suceder en cualquier caso.

“Salí bien de la sala de cirugía, con dolor pero bien 🙏. Les cuento que no fue mi culpa, mi mamá y mi novio me han cuidado como no imaginan, yo creo jamás he sido tan juiciosa con una cirugía 😷; el doctor hizo un muy buen trabajo, unas prótesis muy proporcionales para mi cuerpo, nada exageradas, pero toda cirugía tiene sus complicaciones, el líquido que no pudo salir por los drenes salió por la herida de la nalga izquierda y eso provocó que se abriera y por lo tanto expulsara la prótesis 😭”, explicó Calderón.

Yina también afirmó que cuando hizo su presentación en Leticia, Amazonas, ya tenía la herida abierta y sabía que le tenían que retirar la prótesis, por eso el médico le dio el aval para viajar al sur del país. Además, Calderón asegura que debe esperar solo dos meses para volver a ponerse su prótesis y que el ser una paciente con antecedentes de biopolímeros lo hace todo mucho más difícil.

“¿Cómo me siento? La verdad extraña, pues no es normal ver tu nalga derecha grande y la izquierda pequeña 😭. Muchas gracias al doctor @dr_urasanoficial que nos colaboró sacando la prótesis y cerrando. Esperar recuperarme y esperar qué pasa ❤️”, añadió la también Dj.

Calderón aprovechó el momento para agradecer a todos sus fanáticos por los mensajes de apoyo en este duro momento y aseguró que aunque no era el resultado que ella quería compartirles, acepta lo que le trae la vida y ahora se centrará en recuperar su ánimo y su salud mental, afectados tras la intervención y lo que esta conlleva.

Mientras tanto, en la sección de comentarios se pueden leer algunos mensajes de seguidores que hacen alusión a un video en el que Yina muestra cómo ella misma se quita los drenajes y supuestamente arremete contra las enfermeras que se los tenían que cuidar. “La mamá le quito los drenes y lo único que hizo fue hablar mal de enfermeras y acá están las consecuencias por no dejar que profesionales lo hiciera”, es uno de los comentarios.