Yina Calderón reveló por qué esconde los resultados de su cirugía, ¿no le gustó?

Semanas atrás, Yina Calderón dejó sin palabras a varios de sus fieles seguidores de redes sociales con el anuncio de su nueva cirugía estética, la cual se enfocaría en reconstruir sus glúteos y volverle a dar la apariencia que tanto deseó. La joven contó algunos detalles previos al procedimiento, asegurando que esperaba que el médico que eligió lograra todos los resultados que ella esperaba.

Sin embargo, la huilense no compartió imágenes o contenidos relacionados con su recuperación, como era costumbre en el pasado, dejando en el aire una serie de inquietudes relacionadas con el hecho de si era lo que ella estaba buscando. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 guardó silencio y despertó curiosidad en quienes afirmaron que, tal vez, no estaba contenta con la apariencia de su cola.

Ante la ola de preguntas que surgió entre sus fanáticos y conocidos, Calderón decidió compartir un video en su cuenta oficial de Instagram, donde mencionó las razones por las cuales no mostró hasta el momento el resultado de su ‘gluteoplastia’. La influencer detalló que, a diferencia de otros procedimientos estéticos, este era complejo y difícil de cuidar, por lo que se dedicó a publicar solo los controles médicos, sacrificios que tuvo que hacer y las indicaciones para evitar daños en su cuerpo.

Según se apreció en el post, Calderón utilizó las historias de su perfil para referirse a una experiencia que vivió en un viaje al Amazonas, dando tips y consejos que le pudieran servir a los futuros visitantes de la zona. En medio de sus declaraciones, la colombiana señaló que no mostró aún los avances de su operación, debido a la recuperación y los cuidados que requería, pese a que estaba muy contenta.

“Hola, ¿cómo están? Yo sigo en reposo. Nenés, créanme que, de todas las cirugías plásticas que he tenido, siento que la ‘gluteoplastia’ es la más compleja (…) Sigo en recuperación, por eso no les he mostrado el resultado, que en verdad, me tiene muy contenta. Es una cirugía complicada, de mucho cuidado, de no estar bailando, ni esforzarse, ni estar bajando escaleras”, dijo la exprotagonista en su clip, donde expuso otro punto para mantener en secreto este detalle.

De acuerdo con lo que reveló Calderón, mantuvo escondidos sus resultados para permitir que el cuerpo se estabilizara y conservara un buen proceso de sanación, evitando caer en errores del pasado. La creadora de contenido puntualizó en que también prefería guardarse este tiempo, ya que aún existían riesgos en medio de la recuperación por la zona que fue intervenida.

Yina Calderón indicó que una vez esté completamente bien, aprovechará sus redes sociales y publicará un video en el que plasmará toda esta experiencia. La colombiana comentó que esperará opiniones y reacciones de quienes observen el resultado final.

“Puede volverse a abrir, puede tener que tomar puntos, a volver a suturar. Puede pasar cualquier cosa, no quiero ser acelerada en mostrarles un resultado, cuando puedo estar inflamada. Cuando mi cola ya esté perfecta les voy a mostrar y les voy a subir un video en un hijue?#+@ hilo y les voy a decir: ‘Bebés, este fue el resultado. Me encantó a mí, ¿ustedes, qué piensan?’. Porque yo siempre les comento todo”, agregó la empresaria de fajas en su contenido.

Por el momento habrá que esperar a que los glúteos de Yina Calderón sanen a la perfección, de manera que la huilense pueda presumirlos a través de videos o fotografías en Instagram. Los seguidores continúan esperando ver la apariencia final del cuerpo de la influencer, quien apuntó que este era uno de sus más grandes sueños con relación a la imagen que buscaba.