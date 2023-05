Toda una desconocida, así lucía Andrea Valdiri sin sus implantes

Andrea Valdiri es una de las mujeres más famosas de Colombia y todo gracias a su talento en la danza, su exuberante figura y alguno que otro escándalo o pelea que ha protagonizado en las redes sociales, que en vez de jugarle en contra le añade muchos más seguidores al ya abultado séquito de usuarios de Instagram que va en 9 millones y sigue contando.

Sin embargo, Valdiri no tuvo sus enormes curvas durante toda su vida. Hace ya unos años cuando era una adolescente, específicamente en 2007, la barranquillera aún no había incursionado en el mundo de las cirugías plásticas y no era para menos, pues su imagen era la de una mujer bella y natural, sin implantes, ni marcaciones ni nada que le exigiera pasar por una sala de quirófanos.

Foto: Andrea robaba suspiros y ostentaba un abdomen plano y unas piernas de infarto - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Con un bikini estampado en amarillo y fucsia y con una melena ondulada y negra, Andrea robaba suspiros y ostentaba un abdomen plano y unas piernas de infarto, con las que empezaba a hacer sus primeros pinitos en el mundo del modelaje y la danza, saber que lleva en sus venas y siempre estuvo presente durante su educación.

A simple vista se notan los cambios en su busto y su abdomen gracias a las intervenciones estéticas que Valdiri se ha hecho con los años, más después de haber tenido a sus dos hijas, Isabella y Adhara; no obstante, los rasgos de su rostro también han sido modificados y denotan ayudas quirúrgicas, dejando muy claro que incluso con la colaboración de cirujanos, la bailarina se ve proporcional y espectacular.

Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Obviamente los usuarios de Instagram no podían dejar de opinar sobre el gran cambio que ha tenido Valdiri a través de los años y cabe resaltar que la mayoría concuerdan en que la barranquillera no necesitaba ninguna intervención, sin embargo, Andrea ha opinado acerca de este tema en varias ocasiones y ha dejado claro que lo ha hecho para sentirse bien consigo misma, para tener un cuerpo más delgado y así poder bailar de una manera más apropiada y porque simplemente se quiere ver “apoteósica”, como ella misma menciona.

“La tipa siempre ha sido bonita y ha tenido buen cuerpo 🔥”, “Es hermosa, pero muy suave le quedo la marcación”, “Ella no tenía necesidad de hacerse esa marcación 😢 su cuerpo era lindo a pesar de que ya tenía una hija, de igual manera sigue siendo una mujer hermosa”, “Todos los años divina 👏🔥”, “Siempre ha sido linda, antes era más sencillita y ese cuerpito todo finito”, “Ella es la más más, hermosaaaaa, chimba de cuerpower”, “Es linda, sí, pero le hicieron la marcación encima de la pancita, jajajajaja. Es muy evidente”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rastreando famosos.

La paternidad de Adhara

Mientras Andrea sigue juiciosa manteniendo la figura que ha obtenido gracias a su disciplina y sus amigos cirujanos, también está al frente del último escándalo en el que terminó involucrada, un tema que la viene persiguiendo desde hace un par de años y tiene que ver con la paternidad de su segunda hija, Adhara.

Mediante un comunicado de prensa, la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, que representa legalmente a la barranquillera, confirmó que el cantante Lowe León es el padre biológico de la menor. Asimismo, recordó que el artista negó esta paternidad en repetidas oportunidades. “Confirmamos el resultado positivo del 99,9 %, con respecto a la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad”, precisó el equipo legal.

El registro civil de la pequeña Adhara tendrá que ser cambiado, ya que actualmente tiene los apellidos de la bailarina - Foto: instagram @andreavalirisos

Los abogados, de igual manera, aprovecharon la coyuntura para ratificar que las acciones jurídicas pertinentes continuarán, enfatizando que las dos partes deben analizar detenidamente los resultados de la prueba y determinar si tiene algún tipo de objeción. Tras este proceso, la firma explicó que el juzgado debe dictar la respectiva sentencia, siempre y cuando ninguna de las partes presente un reclamo oficial. Además, señaló que el registro civil de la pequeña Adhara tendrá que ser cambiado, ya que actualmente tiene los apellidos de la bailarina.

“Este resultado se obtiene meses después de que el señor León negara la paternidad sobre la menor. Como abogados de la señora Valdiri continuaremos con las acciones legales pertinentes en busca de proteger los derechos fundamentales de la menor de edad”, agregó.