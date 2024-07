¡Usted ya sabe quién soy yo!, sigue su cruzada

La serie web ‘Usted ya sabe quién soy yo’ ha resultado un verdadero éxito. La producción, conducida por Antonio Sanint, dirigida por el documentalista Álvaro Perea, y auspiciada por Diageo, que promueve el consumo responsable de alcohol, ya superó las 500.000 visitas y los comentarios no se han hecho esperar. La serie de cinco capítulos ofrece con un tono ágil, exento de moralismos, los testimonios de personajes públicos que han protagonizado escándalos bochornosos por haberse pasado de copas y, a través de estos, enviar un mensaje de responsabilidad para beber sin excederse. Protagonizó el primer capítulo Nicolás Gaviria, célebre por insultar a la autoridad con la emblemática frase “¿Usted no sabe quién soy yo?”. En el segundo capítulo, que ya está al aire, aparecen el ministro Lucho Garzón y el senador Eduardo Merlano, y en próximos episodios estarán más personajes a los que el alcohol les ha jugado una mala pasada como Melissa Bermúdez. Detrás del proyecto está Catapulta, la productora dirigida por Daniel Samper Ospina, que busca hacer periodismo con los nuevos formatos en la era digital, y animar a las marcas comerciales a que envíen sus mensajes a través de contenidos periodísticos y no desde la publicidad convencional. Se puede observar en www.ustedyasabequiensoyyo.com