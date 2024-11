Ventajas y peligros para la salud de ser mamá a los 40 como Jessica de la Peña

La propia Jessica contó en un video publicado en su cuenta de Instagram que su hija Luna, que nació hace 4 años cuando ella tenía 40, llegó en el momento indicado. “Fue cuando yo me sentía absolutamente segura y feliz de pasar a ese nuevo momento de mi vida”.

También dijo que aunque la evidencia científica es clara en que un embarazo a esa edad conlleva riesgos, “nunca me dio miedo: fue un embarazo absolutamente buscado y deseado”. Agregó que fue muy afortunada. “Tuve un embarazo sano y un parto absolutamente sano. Fue por cesárea, pero me recuperé muy rápido”.

Lo cierto es que según la OMS y otros estudios científicos, la etapa en la que el organismo de una mujer se encuentra en mejores condiciones para ser madre es entre los 20 y los 30 años. A partir de esa edad, no solo empieza a bajar la fertilidad, sino que las condiciones del cuerpo son cada vez menos aptas para dar a luz a un bebé. Y aunque técnicamente no hay una edad límite para ser madre, en países como España, donde la reproducción asistida es muy común, las clínicas no dejan que las mujeres de 50 o más años tengan hijos de esta forma.